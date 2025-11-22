Un avion de chasse indien HAL Tejas s'écrase lors du salon aéronautique de Dubaï, pilote décédé

Le chasseur indien HAL Tejas s'est écrasé vers 14h10 heure locale (10h10 GMT) lors d'un vol de démonstration. L'armée de l'air indienne a déclaré dans un communiqué qu'elle "regrette profondément la perte de vie et se tient aux côtés de la famille endeuillée en ce moment de tristesse". Une commission d'enquête est mise en place pour déterminer la cause de l'accident, a ajouté le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN