Espagne : 50 ans après la mort de Franco, Pedro Sánchez appelle à "défendre la démocratie"

Le Premier ministre Pedro Sánchez a rendu hommage au "miracle" espagnol jeudi 20 novembre, 50 ans jour pour jour après la mort du général Franco, appelant à "défendre la démocratie" au moment où certains jeunes se disent nostalgiques d'une époque dont l'héritage divise toujours le pays.

Aucune grande manifestation officielle n'était prévue jeudi 20 novembre en Espagne pour le 50e anniversaire de la disparition de Francisco Franco, mort à 82 ans après 36 ans passés à gouverner l'Espagne d'une main de fer suite à sa victoire sur les républicains lors de la guerre civile (1936-1939). "Nous ne célébrons pas la mort du dictateur, nous célébrons le début de la fin" de la dictature, avait résumé mercredi 19 novembre le ministre de la Mémoire démocratique Ángel Víctor Torres, présentant une série d’événements qui seront organisés au cours de l'année à venir." Ce 20 novembre marqua (...) le début d'un voyage qui devait nous mener à retrouver la liberté et la prospérité, et à reconquérir la démocratie perdue", a écrit le chef du gouvernement espagnol dans une tribune publiée sur le site d'eldiario.es, évoquant un "miracle" et un "succès presque unique".

