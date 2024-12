La Grèce, Chypre et l'Arménie signent des accords de coopération militaire pour 2025

Le "Plan d'action conjointe Grèce-Chypre-Arménie" et le "Programme de coopération militaire Grèce-Arménie" développent des accords similaires à ceux signés en 2024, rapporte l'état-major de la défense nationale hellénique (GEETHA). Ce nouveau plan comprend des activités de formation opérationnelle, d'exercices conjoints des forces spéciales, et d'échanges des expériences et des enseignements tirés, ainsi que des réunions d'état-major conjointes au niveau des directions. Ces initiatives consolident les liens militaires forts entre ces trois pays et ont pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles et interopérabilité de leurs forces armées, selon le GEETHA.

Xinhua/VNA/CVN