La Tunisie appelle à respecter le droit international et les principes du bon voisinage au Moyen-Orient

La Tunisie a réclamé de mettre en application les principes de fraternité et de bon voisinage entre les pays islamiques, dans le cadre du respect et de l'engagement envers toutes les conventions et les règles du droit international et humanitaire, a affirmé dimanche 8 mars Mohamed Ali Nafti, le ministre tunisien des Affaires étrangères.

Photo : https://www.lapresse.tn/CVN

Au cours de sa participation à distance à la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, M. Nafti a indiqué que la Tunisie "appelait également à l'arrêt immédiat des opérations militaires, à prioriser la sagesse et la raison et à revenir sur la voie du dialogue et de la négociation comme seul moyen de régler les différends et les conflits".

Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que son pays appelait à la nécessité de "respecter la souveraineté des États et l'unité de ses territoires compte tenu de la situation délicate que traverse la nation arabe (...) La Tunisie condamne aussi toute agression ciblant les États arabes frères ou violant leur intégrité territoriale".

Xinhua/VNA/CVN