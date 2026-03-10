La Tunisie appelle à respecter le droit international et les principes du bon voisinage au Moyen-Orient

>> Les cours du pétrole internationaux dépassent les 100 dollars
>> Macron promet une future mission "défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz
>> Les marchés mondiaux tremblent face à la flambée des prix du pétrole
|Mohamed Ali Nafti, le ministre tunisien des Affaires étrangères.
|Photo : https://www.lapresse.tn/CVN
Au cours de sa participation à distance à la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, M. Nafti a indiqué que la Tunisie "appelait également à l'arrêt immédiat des opérations militaires, à prioriser la sagesse et la raison et à revenir sur la voie du dialogue et de la négociation comme seul moyen de régler les différends et les conflits".
Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que son pays appelait à la nécessité de "respecter la souveraineté des États et l'unité de ses territoires compte tenu de la situation délicate que traverse la nation arabe (...) La Tunisie condamne aussi toute agression ciblant les États arabes frères ou violant leur intégrité territoriale".
Xinhua/VNA/CVN