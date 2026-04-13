Angola : au moins six morts dans de nouvelles pluies torrentielles

Comme le week-end dernier, la ville côtière de Benguela, dans le Centre du pays, est à nouveau la plus affectée, avec un bilan provisoire de cinq morts et quatre disparus, selon un communiqué du ministère. Des images de la télévision publique angolaise TPA montrent des quartiers entiers de Benguela sous les eaux du fleuve Cavaco, avec des habitants immergés jusqu'à la taille. Une autre personne est morte dans une banlieue de Luanda, la capitale, où le pape Léon XIV est attendu samedi 11 avril dans le cadre de sa première grande tournée à l'étranger, commencée lundi 13 avril en Algérie. Des pluies diluviennes avaient déjà causé la mort de plus de 40 personnes il y a une semaine, principalement dans la province de Benguela.

AFP/VNA/CVN