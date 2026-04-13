L'Allemagne réduit pendant deux mois une taxe sur le diesel et l'essence

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La tension au Moyen-Orient "est la véritable cause des problèmes que nous connaissons", a déploré le dirigeant allemand en annonçant cette baisse provisoire de la taxe énergétique sur le diesel et l'essence, à hauteur d'environ 17 centimes par litre, à l'issue de négociations de la coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates pendant le week-end. M. Merz a également annoncé une exonération d'impôts pour une prime de compensation de 1.000 euros que les entreprises volontaires voudraient bien verser à leurs salariés. Les mesures annoncées vont coûter environ 1,6 milliard d'euros aux finances publiques, a affirmé la ministre sociale-démocrate du Travail Bärbel Bas. Pour compenser ces pertes de recettes, la coalition veut appliquer dès 2026 la hausse programmée de celle sur le tabac, a annoncé le ministre social-démocrate des Finances Lars Klingbeil.

AFP/VNA/CVN