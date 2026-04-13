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Brefs / International
L'Allemagne réduit pendant deux mois une taxe sur le diesel et l'essence

L'Allemagne va réduire pendant deux mois une taxe sur les produits pétroliers afin de soulager les automobilistes et entreprises qui subissent la hausse des prix des carburants, a annoncé lundi 13 avril le chancelier Friedrich Merz.

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La tension au Moyen-Orient "est la véritable cause des problèmes que nous connaissons", a déploré le dirigeant allemand en annonçant cette baisse provisoire de la taxe énergétique sur le diesel et l'essence, à hauteur d'environ 17 centimes par litre, à l'issue de négociations de la coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates pendant le week-end. M. Merz a également annoncé une exonération d'impôts pour une prime de compensation de 1.000 euros que les entreprises volontaires voudraient bien verser à leurs salariés. Les mesures annoncées vont coûter environ 1,6 milliard d'euros aux finances publiques, a affirmé la ministre sociale-démocrate du Travail Bärbel Bas. Pour compenser ces pertes de recettes, la coalition veut appliquer dès 2026 la hausse programmée de celle sur le tabac, a annoncé le ministre social-démocrate des Finances Lars Klingbeil.

AFP/VNA/CVN

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