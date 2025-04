Le Vietnam et l’Ouzbékistan plaident pour des liens économiques renforcés

>> Trân Thanh Mân rencontre le président du Parti démocratique populaire d'Ouzbékitan

>> Entretien entre des vice-Premiers ministres du Vietnam et de l’Ouzbékistan

>> Renforcement des relations parlementaires entre le Vietnam et l’Ouzbékistan

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre ouzbek Khodjayev Jamshid Abdukhakimovich a ouvert l’événement en appelant à stimuler les échanges commerciaux bilatéraux, actuellement modestes, en tirant parti des conditions favorables. Il a vanté les progrès économiques et la transparence des politiques d’investissement de l’Ouzbékistan, mettant en avant les opportunités de projets mutuellement bénéfiques dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’aviation, des transports, des télécommunications, du numérique, des infrastructures, de la santé, de la riziculture et de l’aquaculture.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a évoqué le développement des relations bilatérales, tant bilatérales que multilatérales, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992. Les investissements vietnamiens en Ouzbékistan, totalisant plus de 4,4 millions de dollars répartis sur cinq projets, témoignent de ce partenariat florissant. Les liens économiques et commerciaux ont progressé de près de 25% par an depuis 2021, avec des échanges commerciaux dépassant les 200 millions de dollars rien qu’en 2024. Les vols directs ont stimulé le tourisme, avec plus de 20.000 visiteurs ouzbeks au Vietnam l’année dernière.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé un partenariat renforcé dans l’agriculture et la transformation des produits agricoles, en associant le coton, les fruits et les produits agricoles de qualité de l’Ouzbékistan à l’expertise vietnamienne en matière de transformation et d’aquaculture afin de construire une chaîne d’approvisionnement pour les marchés mondiaux, grâce à l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique.

Dans le secteur du textile et de la chaussure, le législateur suprême vietnamien a évoqué le potentiel de combiner les exportations de coton de l’Ouzbékistan avec les avantages manufacturiers du Vietnam pour répondre à la demande internationale. Il a ajouté qu’une collaboration plus étroite dans l’approvisionnement, la production et la distribution des matières premières pourrait également générer une valeur ajoutée substantielle.

L’énergie est perçue comme un autre axe prioritaire, le développement des énergies renouvelables au Vietnam s’alignant sur le riche potentiel de l’Ouzbékistan en matière de gaz naturel et d’énergies renouvelables. Le dirigeant vietnamien a envisagé les deux pays comme des partenaires stratégiques dans le domaine de l’énergie durable, partageant leurs expériences, leurs technologies et leurs investissements.

Le projet de nouvelle ligne aérienne directe cette année a été salué par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam comme une "avancée" pour les affaires, l’investissement et le tourisme. Il a appelé à la création de produits touristiques conjoints afin de mettre en valeur les atouts culturels et naturels des deux pays.

Afin d’approfondir les liens bilatéraux, notamment en matière d’investissement et de commerce, il a appelé à soutenir des échanges commerciaux réguliers dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l’agriculture et du tourisme, ainsi que des visites de haut niveau pour renforcer la confiance mutuelle.

Le Vietnam est déterminé à servir de passerelle pour l’Ouzbékistan afin de renforcer ses relations avec l’ASEAN, espérant que l’Ouzbékistan lui rendrait la pareille en facilitant la coopération du Vietnam avec les pays d’Asie centrale, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Les ministères, agences et associations industrielles ont été encouragés à servir de passerelle pour promouvoir les échanges et la collaboration, fondés sur le bénéfice et le succès mutuels.

Le dirigeant vietnamien a exhorté les deux gouvernements à améliorer encore l’environnement des affaires et des investissements, en offrant un soutien maximal aux entreprises pour qu’elles puissent réussir dans le respect de la réglementation.

L’Assemblée nationale du Vietnam s’engage à peaufiner le cadre juridique afin de favoriser un environnement transparent et propice aux affaires, a-t-il déclaré, souhaitant que le pouvoir législatif ouzbek et les autorités compétentes facilitent l’accès au marché ouzbek pour les entreprises vietnamiennes.

Des représentants de ministères, de services, de localités et d’entreprises vietnamiens et ouzbeks ont déclaré que le potentiel et les possibilités de coopération entre les deux pays étaient encore très importants. Les deux parties devraient intensifier leur coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, des transports et du tourisme.

Les entreprises ont également exprimé leur souhait de continuer à bénéficier de l’attention et des conditions favorables des gouvernements et des parlements des deux pays afin de promouvoir davantage leurs relations de coopération.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a assisté à la signature de plusieurs accords de coopération entre les ministères et agences vietnamiens et ouzbeks.

VNA/CVN