Créer une forte dynamique pour promouvoir les relations d’amitié entre le Vietnam, l'Arménie et l'Ouzbékistan

La participation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et d’une haute délégation de l’organe législatif à la 150 e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) et leurs visites officielles en Arménie et en Ouzbékistan du 2 au 8 avril ont réussi, ouvrant une période de coopération plus complète et plus efficace, conformément aux objectifs de développement du Vietnam et des deux pays dans la période actuelle.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général et le chef du Bureau de l'Assemblée nationale, Lê Quang Tùng, lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats de ce voyage d’affaire.

Premièrement, la visite a fortement contribué à consolider la confiance politique, à créer un élan pour que le Vietnam, l’Arménie et l’Ouzbékistan continuent de renforcer leurs relations d’amitié et de coopération.

Deuxièmement, les dirigeants du Vietnam et des deux pays ont convenu de la nécessité d’accroître les échanges et les contacts à tous les niveaux, à travers tous les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des échanges entre les peuples.

Les dirigeants ont convenu d'accroître l'échange de délégations des dirigeants de l'Assemblée nationale ; les activités de coopération entre les agences parlementaires, le Groupe des parlementaires d'amitié, le Groupe des jeunes parlementaires et le Groupe des femmes parlementaires. Ils ont convenu de renforcer la supervision et d'exhorter à la mise en œuvre effective des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, en particulier les accords qui contribuent à promouvoir la coopération économique et commerciale...

Troisièmement, le président de l'Assemblée nationale et les dirigeants des deux pays ont convenu de mesures visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement ; à renforcer la connectivité des transports et à promouvoir le transport multimodal pour acheminer les marchandises vers les marchés de l'autre. Les parties ont notamment mis l’accent sur la connexion ferroviaire du Vietnam vers l’Asie centrale, le Caucase et au-delà, le long des corridors Est-Ouest et Nord-Sud. Trân Thanh Mân et les dirigeants de l'Arménie et de l'Ouzbékistan ont convenu de compléter le cadre juridique, créant des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays puissent investir et faire des affaires, en particulier dans les domaines majeurs tels que la santé, le textile, l'énergie, le pétrole et gaz, la transformation agricole, l’aquaculture, etc.

Promouvoir la coopération dans de nombreux domaines

Ils ont affirmé que le Vietnam, l'Arménie et l'Ouzbékistan avaient encore de nombreuses perspectives et possibilités de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines tels que l'éducation - la formation, la science - la technologie, la culture, le sport, le tourisme... Ils ont convenu d'accroître l'organisation de journées culturelles et de spectacles artistiques et de promouvoir la coopération en matière d'éducation - formation, de tourisme, d'ouvrir des routes aériennes…

Photo : VNA/CVN

À propos des résultats remarquables du voyage de travail, Lê Quang Tùng a souligné que tout d’abord, il s’agissait du premier voyage d’affaires du président de l’Assemblée nationale du Vietnam en 2025. Cela a envoyé un message très clair sur le ferme soutien du Vietnam au multilatéralisme en général, à la coopération parlementaire multilatérale et au rôle de l’UIP en particulier.

Deuxièmement, Trân Thanh Mân a prononcé un discours important lors de la session plénière de la 150e Assemblée de l'UIP, avec des évaluations approfondies de la situation mondiale actuelle, ainsi que des propositions spécifiques, appelant les parlements nationaux à unir leurs efforts, à renforcer la coopération interparlementaire, à promouvoir le rôle de l'UIP et des parlements membres dans la coordination des efforts communs pour relever les défis actuels.

Troisièmement, à cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a eu des rencontres bilatérales avec le président et le secrétaire général de l’UIP, ainsi qu’avec les présidents de l’organe législatif des pays concernés afin de discuter des mesures visant à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l’UIP, ainsi qu’avec les pays et les parlements de l’UIP ; mieux promouvoir le rôle du Parlement de chaque pays dans l’élargissement et l’approfondissement de la coopération dans tous les domaines : politique - diplomatie, économie, commerce, investissement, énergie, science et technologie et transformation numérique, culture, tourisme, échanges interpersonnels... Ils ont également discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans les temps à venir, l’Assemblée nationale du Vietnam continuera à perfectionner les institutions et les mécanismes juridiques, en créant un cadre strict, synchrone et favorable à la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des plans, à l’application des documents juridiques et à la supervision efficace de la mise en œuvre des objectifs fixés ; intégrera les recommandations des résolutions de l’UIP sur le développement et la justice sociale dans le processus législatif, la supervision suprême et la prise de décision sur les questions nationales importantes.

VNA/CVN