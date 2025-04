Le chef de l'organe législatif du Vietnam termine avec succès sa visite officielle en Arménie

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et une délégation parlementaire de haut rang du Vietnam ont conclu leur visite officielle en Arménie et ont quitté Erevan le 5 avril au matin (heure locale) pour l'Ouzbékistan, où ils participeront à la 150 e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-150) et effectueront une visite officielle dans ce pays d'Asie centrale.

La délégation parlementaire a été reconduite à l'aéroport international de Zvartnots par le président de la Commission permanente des relations extérieures, Sargis Khandanyan ; l'ambassadeur d'Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan ; et les dirigeants des Départements des affaires étrangères et du protocole de l'Assemblée nationale (AN) arménienne.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, est le premier dirigeant vietnamien de haut rang à se rendre en Arménie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Au cours de sa visite, il a rencontré le président Vahagn Khatchatourian, le Premier ministre Nikol Pachinian, et s'est entretenu avec le président de l'AN, Alen Simonyan.

Lors de ces entretiens et rencontres, dans une atmosphère sincère et ouverte, les dirigeants des deux pays se sont déclarés réjouis du développement positive des relations entre le Vietnam et l'Arménie dans de nombreux domaines et ont hautement apprécié la dynamique de croissance de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notamment ces dernières années, après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEE) en 2016.

Convaincus du potentiel de coopération encore considérable, les dirigeants des deux pays ont convenu de promouvoir davantage la coopération économique et commerciale, en créant des conditions favorables à la découverte des marchés de leurs entreprises respectives, notamment pour les produits agricoles, aquatiques et des fruits de la mer vietnamiens entrant sur le marché arménien, tout en accordant une attention particulière aux produits d'exportation arméniens tels que le vin, les produits alimentaires transformés et les métaux. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA) et la transition écologique.

Intensifier l'échange de visites

Concernant la coopération entre les deux Parlements, Trân Thanh Mân et Alen Simonyan ont convenu d'intensifier l'échange de délégations de haut niveau de dirigeants de l'Assemblée nationale et les activités de coopération entre les agences de l'AN, le Groupe des parlementaires d'amitié, le Groupe des jeunes parlementaires, le Groupe des femmes parlementaires et les députés des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération, l'échange d'informations et le partage d'expériences entre les commissions spécialisées et les législateurs dans le cadre des activités parlementaires, notamment dans les domaines de la législation et du contrôle, de renforcer le contrôle et d'encourager la mise en œuvre effective des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux que les deux gouvernements ont signés ou auxquels ils ont participé, notamment les accords favorisant la coopération économique et commerciale.

Au cours de leur voyage, les deux hauts législateurs ont signé le tout premier accord de coopération entre les parlements vietnamien et arménien, créant ainsi un cadre juridique pour renforcer la coopération entre les deux organes législatifs à l'avenir.

À la capitale Erevan, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a reçu le président du Groupe parlementaire d'amitié Arménie - Vietnam, participé à un forum d'affaires Vietnam - Arménie et visité plusieurs établissements éducatifs, culturels et technologiques.

Grâce à ses activités concrètes, la visite officielle du président de l'AN en Arménie a été un grand succès, contribuant à ouvrir une nouvelle page de la coopération parlementaire et à créer une dynamique pour le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, au bénéfice des populations des deux pays.

