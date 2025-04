Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du Premier ministre espagnol

Photo : VNA/CVN

Il s'agit en effet de la première visite officielle d'un Premier ministre espagnol au Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1977, et de la première visite officielle d’un haut dirigeant de l’État espagnol depuis celle du roi Juan Carlos et de la reine Sofia en 2006.

Après la cérémonie d'accueil, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Pedro Sánchez ont eu un entretien. Préalablement, ils ont visité une exposition de photos illustrant le Vietnam, son peuple et les relations florissantes entre les deux nations, organisée par le Bureau du gouvernement, en collaboration avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le programme prévoit des rencontres du Premier ministre espagnol avec de hauts dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam, ainsi que sa participation à diverses activités importantes à Hanoï, avant de se rendre à Hô Chi Minh-Ville.

Le Vietnam et l'Espagne ont établi un partenariat stratégique tourné vers l'avenir en 2009.

Renforcer la coopération économique

Sur le plan économique, l'Espagne est le cinquième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE, et le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Espagne dans l'ASEAN. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 4,72 milliards de dollars. En janvier 2025, l'Espagne comptait 97 projets au Vietnam, représentant un capital de 143,9 millions de dollars, la plaçant au 46e rang parmi les 149 pays et territoires investissant au Vietnam. Le Vietnam a investi 64,2 millions de dollars dans trois projets en Espagne.

Le Vietnam figure parmi les pays prioritaires de la politique de coopération au développement de l'Espagne, qui s'est engagée à fournir plus d'un milliard de dollars d'aide publique au développement et d'aide non remboursable au Vietnam à travers six programmes de coopération.

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, les deux pays mettent l'accent sur l'enseignement des langues. Entre 1998 et 2018, l'Espagne a octroyé 285 bourses au Vietnam. La coopération culturelle, sportive et touristique est activement encouragée, avec la signature d'accords et l'organisation de nombreux événements culturels, artistiques, cinématographiques, d'expositions et de promotion touristique dans les deux pays.

Cette visite devrait être l'occasion pour les deux parties de discuter de mesures visant à renforcer la coopération, à intensifier la confiance politique, à approfondir les relations existantes et à ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines prometteurs tels que la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, les sciences et les technologies, les infrastructures, les transports urbains, le développement durable et les énergies renouvelables. Des documents de coopération bilatérale devraient également être signés.

VNA/CVN