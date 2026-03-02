La Thaïlande réaffirme son engagement en faveur des efforts de paix régionaux

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur des efforts de paix régionaux lors d’un entretien avec la secrétaire d’État philippine aux Affaires étrangères, Maria Theresa P. Lazaro. Il a remercié les Philippines pour leur rôle de chef de file au sein de l’Équipe d’observateurs de l’ASEAN (AOT).

Photo : bangkokpost/CVN

Lors d’un récent entretien téléphonique, Sihasak Phuangketkeow a informé Maria Theresa P. Lazaro, en sa qualité de présidente de l’ASEAN, de sa rencontre informelle avec le ministre des Affaires étrangères du Myanmar, U Than Swe, à Phuket le 18 février.

Ces discussions ont souligné le rôle de l’ASEAN dans le soutien à la paix et à la réconciliation nationale au Myanmar. Le responsable thaïlandais a réaffirmé la volonté de son pays de servir de pont entre l’ASEAN et le Myanmar afin de favoriser le dialogue et les mesures de confiance.

Il a également informé Maria Theresa P. Lazaro de la situation à la frontière thaïlando-cambodgienne, affirmant que la Thaïlande continue de respecter scrupuleusement l’accord de cessez-le-feu.

Sihasak a salué le rôle de chef de file des Philippines au sein de l'AOT, qui suit de près l'évolution de la situation concernant le cessez-le-feu.

Les deux parties se sont félicitées des liens étroits unissant leurs pays et ont convenu de maintenir une coordination étroite sur les questions régionales et internationales.

