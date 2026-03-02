Trump déclare que les États-Unis frappent l'Iran "à plein régime"

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche après-midi 1 er mars que les opérations de combat américaines "se poursuivaient actuellement à plein régime" , anticipant qu'il y aurait davantage de victimes américaines dans les jours à venir.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les opérations de combat se poursuivent pour le moment à plein régime et elles se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très ambitieux", a déclaré M. Trump dans un message vidéo de six minutes diffusé sur Truth Social, sans préciser la nature de ces objectifs.

"Malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant que cela se termine", a-t-il déclaré à propos de la possibilité de nouvelles victimes américaines, ajoutant qu'"il en était hélas ainsi".

M. Trump a réitéré son appel aux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) à "déposer les armes" en échange d'une "immunité totale".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dimanche 1er mars à ABC News qu'aucun dirigeant d'aucun pays n'avait le droit de dire à l'Iran de ne pas riposter aux frappes aériennes massives menées actuellement par les États-Unis et Israël contre l'Iran, affirmant que son pays avait tous les droits de se défendre et que les forces iraniennes "avaient les capacités de défendre notre pays".

Riposter par des vagues d'attaques

Les États-Unis et Israël ont lancé samedi 28 février des frappes aériennes à grande échelle contre l'Iran, incitant Téhéran à riposter par des vagues d'attaques de missiles et de drones contre Israël et les bases militaires américaines dans la région du Golfe.

Plus tôt dimanche 1er mars, M. Trump a déclaré à Fox News que 48 hauts responsables iraniens avaient été tués dans les frappes contre l'Iran.

L'Iran a confirmé dimanche 1er mars que son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, avait été tué la veille lors de frappes aériennes américano - israéliennes.

Xinhua/VNA/CVN