La présidente mexicaine appelle à la paix mondiale alors que la situation au Moyen-Orient s'aggrave

Le gouvernement mexicain défendra toujours la paix mondiale, a déclaré dimanche 1er mars la présidente du pays, Claudia Sheinbaum, en référence aux récentes attaques militaires lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, le 3 février 2025. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le Mexique défendra toujours la paix mondiale, qui est très nécessaire en ce moment", a souligné Mme Sheinbaum lors d'un événement dans l'État occidental de Basse-Californie du Sud.

La constitution du pays stipule que les principes de politique étrangère du Mexique doivent être guidés par l'autodétermination des peuples, la non-intervention et le règlement pacifique des différends, a-t-elle indiqué.

Les États-Unis et Israël ont lancé samedi 28 février des frappes aériennes à grande échelle contre l'Iran, incitant Téhéran à riposter par des vagues d'attaques de missiles et de drones contre Israël et les bases militaires américaines dans la région du Golfe.

Xinhua/VNA/CVN

