La présidente mexicaine appelle à la paix mondiale alors que la situation au Moyen-Orient s'aggrave

|La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, le 3 février 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Le Mexique défendra toujours la paix mondiale, qui est très nécessaire en ce moment", a souligné Mme Sheinbaum lors d'un événement dans l'État occidental de Basse-Californie du Sud.
La constitution du pays stipule que les principes de politique étrangère du Mexique doivent être guidés par l'autodétermination des peuples, la non-intervention et le règlement pacifique des différends, a-t-elle indiqué.
Les États-Unis et Israël ont lancé samedi 28 février des frappes aériennes à grande échelle contre l'Iran, incitant Téhéran à riposter par des vagues d'attaques de missiles et de drones contre Israël et les bases militaires américaines dans la région du Golfe.
