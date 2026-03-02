Environ 115.000 Australiens sont bloqués au Moyen-Orient

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré lundi 2 mars qu'environ 115.000 Australiens se trouvaient actuellement au Moyen-Orient après l'annulation des vols à destination et en provenance de la région dans le contexte des frappes américano - israéliennes contre l'Iran.

>> Iran : annulations de vols en série vers le Moyen-Orient

>> Le président algérien s’entretient par téléphone avec l’Emir de l’État frère du Qatar

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement fédéral attend des informations sur la reprise des vols commerciaux à travers le Moyen-Orient avant de s'engager à organiser des vols de rapatriement pour les citoyens bloqués, a indiqué la MAE à la chaîne de télévision Australian Broadcasting Corporation.

"Compte tenu du nombre de personnes présentes dans la région, le moyen le plus rapide pour les rapatrier serait de leur permettre de prendre des vols commerciaux dès maintenant", a-t-elle estimé.

Dans une déclaration publiée lundi, Mme Wong a fait savoir que le gouvernement conseillait désormais aux Australiens de ne pas se rendre à Bahreïn, en Iran, en Irak, en Israël, au Koweït, au Liban, en Palestine, au Qatar, en Syrie, aux Émirats arabes unis et au Yémen.

Elle a ajouté que les Australiens devraient reconsidérer la nécessité de se rendre en Jordanie, à Oman et en Arabie saoudite.

Le gouvernement a conseillé aux ressortissants australiens déjà présents au Moyen-Orient de suivre de près l'évolution de la situation et les médias locaux, de confirmer leurs projets directement auprès des compagnies aériennes ou des agences de voyage, de vérifier leur assurance voyage et de se tenir informés des dernières mises à jour du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT).

Toujours selon Mme Wong, le DFAT a activé son Centre de crise afin d'apporter une assistance consulaire aux Australiens se trouvant au Moyen-Orient.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures pour assurer la sécurité d'une centaine de membres des forces de défense actuellement basés dans la région.

Xinhua/VNA/CVN