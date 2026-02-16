La Thaïlande relève ses prévisions de croissance pour 2026

>> La Thaïlande prolonge le taux de TVA à 7% pour une année supplémentaire
>> La Thaïlande entre en déflation technique
>> Thaïlande : les dépenses du Nouvel An lunaire devraient augmenter de 5%
|Des touristes à Bangkok, en Thaïlande.
|Photo : VNA/CVN
Selon les données officielles publiées lundi 16 février par le National Economic and Social Development Council (NESDC), l’économie thaïlandaise a progressé de 2,4% en 2025, contre 2,9% en 2024.
Toutefois, des signes d’amélioration sont apparus en fin d’année. Le PIB du quatrième trimestre 2025 a augmenté de 2,5% en glissement annuel, dépassant largement la prévision médiane de 1,3% des analystes et le taux de 1,2% enregistré au troisième trimestre. En variation trimestrielle, l’économie a progressé de 1,9% par rapport au troisième trimestre, soit la plus forte hausse trimestrielle observée depuis quatre ans.
L’accélération de fin d’année a été principalement soutenue par l’investissement et la consommation. L’investissement a bondi de 8,1% au quatrième trimestre, contre 1,4% au trimestre précédent. La consommation des ménages a également progressé de 3,3% durant cette période.
Sur la base de cette reprise, le NESDC a relevé ses perspectives de croissance pour 2026 dans une fourchette comprise entre 1,5% et 2,5%, contre une estimation précédente de 1,2% à 2,2%.
VNA/CVN