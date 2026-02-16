La Thaïlande relève ses prévisions de croissance pour 2026

Le gouvernement thaïlandais a relevé ses prévisions de croissance économique pour 2026, misant sur la reprise des exportations et du tourisme afin de maintenir la dynamique issue de résultats meilleurs que prévu au dernier trimestre de l’an dernier. Cette décision intervient alors que la deuxième économie d’Asie du Sud-Est a ralenti sur l’ensemble de l’année 2025.

Selon les données officielles publiées lundi 16 février par le National Economic and Social Development Council (NESDC), l’économie thaïlandaise a progressé de 2,4% en 2025, contre 2,9% en 2024.

Toutefois, des signes d’amélioration sont apparus en fin d’année. Le PIB du quatrième trimestre 2025 a augmenté de 2,5% en glissement annuel, dépassant largement la prévision médiane de 1,3% des analystes et le taux de 1,2% enregistré au troisième trimestre. En variation trimestrielle, l’économie a progressé de 1,9% par rapport au troisième trimestre, soit la plus forte hausse trimestrielle observée depuis quatre ans.

L’accélération de fin d’année a été principalement soutenue par l’investissement et la consommation. L’investissement a bondi de 8,1% au quatrième trimestre, contre 1,4% au trimestre précédent. La consommation des ménages a également progressé de 3,3% durant cette période.

Sur la base de cette reprise, le NESDC a relevé ses perspectives de croissance pour 2026 dans une fourchette comprise entre 1,5% et 2,5%, contre une estimation précédente de 1,2% à 2,2%.

