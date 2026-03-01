Trump menace l'Iran d'une riposte militaire "sans précédent" en cas de représailles

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 1 er mars que les États-Unis frapperaient l'Iran avec une force jamais vue auparavant si le pays ripostait à l'attaque américano-israélienne qui a tué le guide suprême Ali Khamenei.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'Iran vient de déclarer qu'il allait frapper très fort aujourd'hui, plus fort qu'il n'a jamais frappé auparavant", a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social.

"IL VAUT MIEUX QU'ILS NE LE FASSENT PAS, CAR S'ILS LE FONT, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE SANS PRECEDENT!"

La campagne de bombardements menée par les États-Unis et Israël - qui a suivi un renforcement militaire massif au Moyen-Orient, inédit depuis l'invasion de l'Irak en 2003 - a tué Khamenei, a confirmé dimanche 1er mars la télévision d'État iranienne.

L'Iran a depuis riposté, avec des frappes signalées à travers le Golfe, notamment dans la capitale émiratie Abou Dhabi et près de bases militaires américaines de la région.

Trump avait indiqué que les bombardements américains se poursuivraient "aussi longtemps que nécessaire" et souligné que la mort de Khamenei offrait aux Iraniens leur "plus grande chance" de prendre le pouvoir au régime actuel.

Xinhua/VNA/CVN