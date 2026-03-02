Le président algérien s’entretient par téléphone avec l’Emir de l’État frère du Qatar

>> Moyen-Orient : l'ambassade du Vietnam en Israël appelle à la plus grande vigilance
>> Iran : annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
|Photo prise le 13 juin 2025 montrant la traînée d'un missile au-dessus de la ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie lors de bombardements iraniens.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Le président Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, dimanche soir 1er mars, par téléphone avec son frère Sa Majesté Haitham ben Tariq, sultan d’Oman, pays frère, avec lequel il a évoqué les derniers développements de l’escalade militaire dangereuse que connait la région du Moyen-Orient', lit-on dans le communiqué. Monsieur le président algérien a exprimé à Sa Majesté le Sultan son espoir de voir un retour de la sécurité, de la paix et du calme dans la région, appréciant le rôle de la médiation omanaise et les résultats très positifs obtenus".
