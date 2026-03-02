Le président algérien s’entretient par téléphone avec l’Emir de l’État frère du Qatar

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, dimanche soir 1 er mars, par téléphone avec son frère, Sa majesté le sultan d’Oman, pays frère, Haitham ben Tariq, avec lequel il a évoqué les derniers développements de l’escalade militaire dangereuse que connaît la région du Moyen-Orient, indique un communiqué de la présidence de la République.

>> Moyen-Orient : l'ambassade du Vietnam en Israël appelle à la plus grande vigilance

>> Iran : annulations de vols en série vers le Moyen-Orient

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le président Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, dimanche soir 1er mars, par téléphone avec son frère Sa Majesté Haitham ben Tariq, sultan d’Oman, pays frère, avec lequel il a évoqué les derniers développements de l’escalade militaire dangereuse que connait la région du Moyen-Orient', lit-on dans le communiqué. Monsieur le président algérien a exprimé à Sa Majesté le Sultan son espoir de voir un retour de la sécurité, de la paix et du calme dans la région, appréciant le rôle de la médiation omanaise et les résultats très positifs obtenus".

APS/VNA/CVN