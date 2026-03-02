Trump accepte de reprendre les négociations avec la nouvelle direction iranienne

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 1 er mars qu'il avait accepté de reprendre les négociations sur le nucléaire avec la nouvelle direction iranienne.

>> Trump menace l'Iran d'une riposte militaire "sans précédent" en cas de représailles

>> Trump déclare que les États-Unis frappent l'Iran "à plein régime"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Ils veulent discuter, et j'ai accepté de discuter, donc je vais discuter avec eux", a fait savoir M. Trump lors d'un entretien téléphonique avec le magazine The Atlantic.

"Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient dû proposer ce qui était très pratique et facile à faire plus tôt. Ils ont attendu trop longtemps", a indiqué M. Trump. Il n'a pas précisé avec qui il s'entretiendrait.

Lorsqu'on lui a demandé si sa conversation avec la partie iranienne aurait lieu deux jours plus tard, M. Trump a répondu : "Je ne peux pas vous le dire".

Il a déclaré que certains des anciens négociateurs iraniens n'étaient plus en vie.

"La plupart de ces personnes ont disparu. Certaines des personnes avec lesquelles nous traitions ont disparu", a-t-il dit. "Cela a été un grand succès", a-t-il ajouté, faisant référence aux frappes conjointes israélo - américaines contre l'Iran qui ont débuté samedi 28 février.

Quant à savoir s'il ne disposait d'aucune indication sur de nouvelles menaces iraniennes contre le territoire américain depuis le début de l'attaque, M. Trump a répondu : "Je ne veux pas vous le dire".

Il s'attend également à ce que l'attaque contre l'Iran ne perturbe pas les efforts déployés par les républicains avant les élections de mi-mandat aux États-Unis pour convaincre les électeurs que son administration se concentre sur l'économie américaine, et que l'effet de l'attaque sur les marchés pétroliers, qui rouvrent dimanche soir, serait probablement moins perturbateur pour le porte-monnaie des Américains que certains analystes l'avaient prédit.

Dimanche 1er mars, quelques heures avant que la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ne soit confirmée suite aux attaques américano-israéliennes de samedi 28 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à NBC News que l'Iran était "certainement intéressé par une désescalade", tout en qualifiant l'appel de M. Trump à un changement de régime en Iran de "mission impossible".

Xinhua/VNA/CVN