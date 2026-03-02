Trump estime que l'opération contre l'Iran pourrait durer "quatre semaines ou moins"

Les frappes militaires contre l'Iran dureront "quatre semaines, voire moins" , a déclaré le président américain Donald Trump lors d'un entretien téléphonique exclusif avec le quotidien britannique Daily Mail , a rapporté dimanche 1 er février le journal.

Le Daily Mail a indiqué que M. Trump avait "rompu le silence" concernant les premières pertes américaines dans le conflit. Trois soldats américains ont été tués au combat et cinq autres grièvement blessés lors des opérations militaires contre l'Iran, a annoncé dimanche 1er mars le Commandement central américain.

M. Trump a reconnu que ces décès étaient les premières pertes de son second mandat, selon le journal.

S'agissant de la durée potentielle de la guerre, il a laissé entendre que les combats pourraient se poursuivre pendant des semaines. "On a toujours prévu une durée de quatre semaines. On s'attend à environ quatre semaines. Il a toujours été question d'environ quatre semaines, donc. Aussi puissant soit-il, c'est un grand pays, ça prendra quatre semaines, voire moins", a-t-il affirmé.

M. Trump a déclaré au Daily Mail qu'il n'était pas surpris par les résultats des frappes menées jusqu'à présent.

Le président américain a également indiqué s'être entretenu dimanche 1er mars avec les dirigeants du Bahreïn, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, de la Jordanie et de "quelques autres pays".

Xinhua/VNA/CVN