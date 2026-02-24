Thaïlande : exportations et importations de janvier largement supérieures aux prévisions

Les exportations thaïlandaises ont progressé de 24,4% en janvier par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont augmenté de 29,4%, a annoncé le ministère du Commerce le 23 février.

Ces deux chiffres dépassent largement les prévisions les plus optimistes des économistes, marquant ainsi la plus forte croissance depuis fin 2021.

Nantapong Chiralerspong, directeur du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales au sein du ministère du Commerce, a déclaré que cette forte hausse des exportations reflète une reprise de la demande en équipements électroniques liés à l'IA et en matériel pour centres de données.

En janvier, la Thaïlande a enregistré un déficit commercial de 7,2 milliards de dollars avec la Chine, et un excédent commercial de 4,8 milliards de dollars avec les États-Unis.

M. Chiralerspong a indiqué que la Thaïlande poursuivra ses efforts pour faire progresser les négociations commerciales avec les États-Unis.

Les chiffres du commerce extérieur de janvier ont été perçus comme une bonne nouvelle pour le Premier ministre par intérim Anutin Charnvirakul, chef du parti Bhumjaithai, qui a remporté une victoire écrasante aux élections législatives du 8 février.

Anutin s'est engagé à accélérer la croissance économique de la Thaïlande, qui est restée à la traîne par rapport aux autres grandes économies d'Asie du Sud-Est.

