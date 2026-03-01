Alireza Arafi nommé au Conseil de direction intérimaire de l'Iran

Le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime iranien a nommé Alireza Arafi comme membre du Conseil de direction intérimaire de l'Iran, a rapporté dimanche 1 er mars l'agence de presse officielle IRNA.

>> l'AIEA annonce une réunion extraordinaire lundi 2 mars

>> Trump menace l'Iran d'une riposte militaire "sans précédent" en cas de représailles

>> Iran : annulations de vols en série vers le Moyen-Orient

Photo : ST/CVN

Cette décision a été prise conformément à l'article 111 de la Constitution iranienne, qui exige qu'un juriste du Conseil constitutionnel fasse partie du Conseil de direction intérimaire, a indiqué l'IRNA en citant le porte-parole du Conseil de discernement, Mohsen Dehnavi.

M. Arafi a été nommé afin d'assurer la continuité de la direction du pays, et l'Assemblée des experts d'Iran choisira un guide permanent dès que possible, a ajouté le porte-parole.

Plus tôt dans la journée, l'Iran a annoncé la formation d'un conseil de transition constitué de trois personnes pour gérer les affaires d'Etat après le décès du guide suprême Ali Khamenei dans les attaques américano-israéliennes lancées samedi en Iran. Le Conseil de direction intérimaire comprend également le président iranien Massoud Pezeshkian et le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï.

Les États-Unis et l'Iran ont lancé des attaques massives contre l'Iran samedi 28 février, entraînant des frappes de représailles iraniennes contre des cibles israéliennes et américaines dans tout le Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN