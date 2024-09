La Thaïlande, pays ami et partenaire stratégique du Vietnam

>> Coopération Vietnam - Thaïlande dans la formation de ressources humaines qualifiées

>> Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur amitié grâce à la diplomatie populaire

>> Le Vietnam lance la réalisation de l’accord d’entraide judiciaire avec la Thaïlande

Photo : VNA/CVN

La Thaïlande est le premier pays de l'ASEAN à avoir établi un partenariat stratégique avec le Vietnam et est également le seul pays avec lequel le Vietnam dispose d'un mécanisme de réunion gouvernementale conjoint, a-t-il déclaré.

Il a souligné la coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement avec des résultats remarquables, devenant un point lumineux des relations bilatérales.

La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial et le 9e plus grand investisseur sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital enregistré total de près de 14 milliards d'USD, a-t-il informé.

La coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'éducation et de la formation, ainsi que les échanges interpersonnels se sont également fortement développés, contribuant à renforcer la compréhension entre les deux pays.

La communauté vietnamienne de Thaïlande forte de 100.000 personnes reçoit le soutien du gouvernement thaïlandais et contribue activement au développement du pays hôte. Le diplomate a remercié la famille royale, le gouvernement et le peuple thaïlandais pour leur soutien constant au Vietnam et aux relations Vietnam - Thaïlande.

Pour sa part, le vice-gouverneur de la province de Khon Kaen, Jirasak Seehamat, a également souligné les relations de longue date entre la Thaïlande et le Vietnam, et les liens étroits entre les deux peuples.

VNA/CVN