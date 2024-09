Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur amitié grâce à la diplomatie populaire

>> Le Vietnam et la Thaïlande renforcent le développement de leur réseau commercial

>> Coopération Vietnam - Thaïlande dans la formation de ressources humaines qualifiées

Photo : VNA/CVN

La réunion annuelle visait à évaluer les résultats de la coopération depuis la réunion précédente, ainsi qu'à discuter et à définir des orientations de coopération à long terme et des activités de collaboration spécifiques entre les deux associations dans les temps à venir.

S'adressant à la réunion, le président de la TVFA, Sanan Angubolkul, a exprimé sa sympathie pour les pertes et les difficultés causées par le super typhon Yagi dans de nombreuses localités du Vietnam.

Il a affirmé que la diplomatie populaire contribuerait à renforcer les relations bilatérales entre le Vietnam et la Thaïlande et à faire de la relation entre les deux associations un modèle de diplomatie populaire.

Le Professeur associé Dr. Nguyên Van Thanh, président de la VTFA, s'est réjoui du développement florissant des relations bilatérales dans les domaines tels que le commerce, le tourisme et la culture, en particulier l'inauguration de la première rue vietnamienne en Thaïlande et la création de deux centres d'études vietnamiennes à l'Université royale d'Udon Thani dans la province d'Udon Thani et au Collège des érudits asiatiques à Khon Kaen.

Il a remercié les dirigeants et le peuple thaïlandais pour leur sympathie envers les difficultés rencontrées par le Vietnam en raison du typhon Yagi. Il a également présenté ses condoléances et sa solidarité à la Thaïlande et à son peuple pour les dégâts causés par les graves inondations qui touchent actuellement plusieurs provinces du Nord et du Nord-Est.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a remercié les dirigeants des deux associations pour la mise en œuvre d'activités diplomatiques populaires pratiques et efficaces pour le développement prospère des deux pays, affirmant que l'ambassade continuerait à soutenir les activités des deux associations dans les temps à venir, en particulier en prévision du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Les deux parties ont convenu de renforcer plusieurs activités de collaboration, notamment le don d'un appareil à ultrasons au centre médical du district de Nam Dan dans la province centrale de Nghê An au Vietnam ; la coopération dans la formation des ressources humaines ; une cérémonie pour commémorer le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh organisée par l'Association des Thaïlandais-Vietnamiens dans la province de Nakhon Phanom ; l'établissement de relations de jumelage entre les localités des deux nations et l'organisation de la 14e réunion conjointe des deux associations au Vietnam en 2025, entre autres.

Dans le cadre de leur voyage de travail, la délégation de la VTFA a assisté à un séminaire sur la stratégie des "Trois connectivités" entre le Vietnam et la Thaïlande. Soulignant l'importance de la mise en œuvre de cette stratégie, la partie thaïlandaise a affirmé qu'elle donnerait la priorité aux ressources et tirerait parti des avantages existants entre les deux pays, en particulier le lien spécial entre les peuples, pour relier la stratégie de développement durable Vietnam - Thaïlande au développement prospère des deux nations et de la région

VNA/CVN