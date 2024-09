De grands espoirs sur les liens entre le Vietnam et le Malawi

La ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tempo, a exprimé sa joie et ses grands espoirs quant aux perspectives des relations entre le Vietnam et son pays suite à l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Le 23 septembre, dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) à New York, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et la ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tempo, ont assisté à la cérémonie de signature du communiqué conjoint établissant les relations diplomatiques.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la ministre Nancy Tempo a souligné que cette étape historique ouvrait la voie à un potentiel de coopération considérable et à un échange d'expériences précieuses dans l'intérêt des deux peuples. Elle a également affirmé que le Malawi et le Vietnam pouvaient trouver une voix commune dans de nombreux domaines et a manifesté le souhait de voir la coopération bilatérale se renforcer dans un avenir proche.

La ministre Nancy Tempo a indiqué que le Malawi concentrait ses efforts sur le développement de secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière et l'industrie caféière, qui étaient des domaines d’excellence du Vietnam. Ces secteurs offrent ainsi des opportunités de coopération prometteuses.

La diplomate a également souligné que le Malawi pourrait bénéficier beaucoup de l'expérience vietnamienne dans son propre processus de développement.

À l'issue de la cérémonie de signature, les deux chefs de la diplomatie du Vietnam et du Malawi ont exprimé leur satisfaction quant à l'établissement officiel des relations diplomatiques. Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a qualifié cet événement de jalon historique dans les relations bilatérales. Il a proposé que les deux pays intensifient les échanges de délégations et les contacts bilatéraux afin de renforcer la compréhension mutuelle, la confiance politique et d'élargir les opportunités de coopération.

Il a déclaré que le Vietnam était prêt à partager son expérience en matière de développement, particulièrement dans ses domaines d'excellence tels que le développement économique, l'innovation et l'intégration, l'agriculture, la pêche et l'éducation.

Le Vietnam est également prêt à collaborer avec le Malawi pour rechercher des financements auprès de pays tiers en vue de projets tripartites de coopération au développement agricole au Malawi, a-t-il déclaré.

Avec l'établissement des relations diplomatiques avec le Malawi, le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques avec 194 pays à travers le monde, dont l'ensemble des pays africains.

