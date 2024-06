La Thaïlande attire près de 15 millions de touristes étrangers en cinq mois

La Thaïlande a accueilli près de 15 millions de touristes étrangers au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une hausse de 38 % par rapport à la même période de l'année dernière, générant plus de 700 milliards de THB (plus de 19 milliards d'USD) de revenus pour le pays, selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke.

Le porte-parole a déclaré le 6 juin que le Premier ministre Srettha Thavisin cherchait à promouvoir le développement du secteur du tourisme, la priorité étant donnée à l'amélioration de la qualité de son personnel dans le cadre du programme de développement "Ignite Thailand".

Le ministère du Tourisme et des Sports, le ministère du Travail et le Conseil du tourisme de Thaïlande organiseront une formation les 15 et 16 juin pour renforcer les compétences du personnel du tourisme, a-t-il ajouté.

Le même jour, le Premier ministre Srettha Thavisin a visité le bureau thaïlandais d'Agoda, la plus grande plateforme de réservation hôtelière au monde, où il a eu une séance de travail avec ses dirigeants, exprimant son espoir que la plateforme jouera un rôle déterminant pour faire de 2025 une année importante pour le secteur touristique nationale, qui est sur la voie d’une reprise complète après la pandémie de COVID-19.

Il a également eu des discussions avec l’Agence de gestion des aéroports de Thaïlande, des représentants de Thai Airways International et Thai VietJet Air pour trouver des moyens d'augmenter la fréquence des vols vers des destinations étrangères et d'offrir davantage de réductions tarifaires.

La Thaïlande vise à accueillir 35 millions de visiteurs étrangers cette année. La Chine arrive en tête de liste des arrivées étrangères dans le pays avec 2,91 millions de visiteurs entre janvier et mai.

