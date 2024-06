La Thaïlande va dépenser plus de 220 millions d’USD pour aider les PME à obtenir des prêts

Le cabinet thaïlandais a approuvé un programme visant à dépenser 8,28 milliards de THB (223 millions d’USD) en intérêts et garanties de prêts pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à accéder plus facilement aux capitaux.

Photo : Telegraph/CVN

Le prêt maximum par emprunteur est de 10 millions de THB, avec une durée de prêt pouvant aller jusqu'à 10 ans.

S'adressant aux journalistes après la réunion hebdomadaire du Cabinet du 11 juin, le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, a déclaré que le gouvernement dépenserait 1,15 milliard de THB pour la première mesure, qui aidera les PME de trois groupes cibles à obtenir des prêts bonifiés de la Banque d'épargne du gouvernement (GSB).

Il a déclaré que le Cabinet avait également réservé 7,13 milliards de THB à la Société thaïlandaise de garantie de crédit pour garantir les prêts aux PME dans le cadre de la 11e phase du Programme de garantie de portefeuille (PGS11).

Parallèlement, le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke, a déclaré que dans le cadre de la première mesure, appelée projet de prêt bonifié "Ignite Thailand", le GSB fournira 5 milliards de THB de prêts bonifiés aux PME des secteurs du tourisme, du bien-être et de la médecine, et l'agriculture et l'alimentation.

Il a expliqué que le gouvernement dépensera 1,15 milliard de THB pour couvrir les frais d'intérêt du GSB, ajoutant que chaque PME sera éligible à un prêt bonifié d'un maximum de 10 millions de THB sur 10 ans.

Ces prêts seront accordés à un taux d'intérêt de 2,5% par an pendant les deux premières années avec un délai de grâce de six mois. L'intérêt sera ensuite réduit à 0,75% par an pendant les deux années suivantes avant de remonter à 1,75% par an à partir de la cinquième année.

Chai Wacharonke a déclaré que dans le cadre de la deuxième mesure, la Thai Credit Garantie Corporation garantira des prêts d'une valeur de 50 milliards de THB pour les PME.

Cela permettra aux PME d'être exemptées des frais de garantie de prêt pendant les deux premières années, après quoi elles se verront facturer des frais de 0,75% les troisième et quatrième années, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre des Finances, Paophum Rojanasakul, a déclaré que ces deux projets donneront aux PME l'accès à des fonds qui les aideront à développer leur activité et, par conséquent, à développer l'économie thaïlandaise.

VNA/CVN