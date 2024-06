Ouverture de la 33e conférence des directeurs généraux des douanes de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel, le plus important du mécanisme de coopération dans ce domaine au sein du bloc, voit la participation d'une centaine de délégués des 10 États membres de l'ASEAN, du Secrétariat de l'ASEAN et des partenaires de l'ASEAN, dont la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie, l'Organisation mondiale des douanes (WCO), le Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN et le Conseil d'affaires UE-ASEAN.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général des douanes vietnamiennes, Nguyên Van Cân, a souligné les efforts du pays pour mener efficacement les initiatives et les engagements visant à atteindre les objectifs communs du bloc, notamment les plans de construction des douanes numériques et intelligentes.

Il a déclaré qu'il était temps pour les douanes de l'ASEAN de s'unir pour de nouvelles avancées avec des objectifs plus élevés en matière d'intégration et de connectivité, contribuant ainsi à construire une future économie intégrée, durable et numérique, comme indiqué dans la déclaration commune de la 11e Conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN (AFMGM).

Selon Nguyên Van Cân, les douanes vietnamiennes renforceront leur rôle de passerelle pour continuer à mettre en œuvre et à compléter les initiatives de coopération au sein de l'ASEAN afin de construire une communauté unie et de promouvoir le rôle et la position importants du bloc pour la paix, la sécurité et la prospérité de la région.

Nguyên Van Cân s'efforcera de faire en sorte que la coopération douanière de l'ASEAN porte ses fruits en matière de facilitation des échanges et de gestion saine des frontières, contribuant à la construction réussie de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025.

Lors de cet événement de deux jours et demi, les dirigeants des douanes de l'ASEAN discuteront en vue d'une adoption du Plan stratégique de développement des douanes (SPCD) pour 2026-2030, intégreront de nouveaux facteurs tels que la numérisation et l'automatisation des douanes, l'économie circulaire, la neutralité carbone et la durabilité dans les nouvelles périodes du SPCD.

Ils décideront des orientations pour poursuivre la mise en œuvre du guichet unique de l'ASEAN, du système de transit douanier de l'ASEAN, des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) des opérateurs économiques agréés (OEA) et de nombreuses campagnes et initiatives de coopération pour lutter, entre autres, contre la contrebande et la fraude commerciale.

Des initiatives sur les douanes vertes

La conférence comprendra des consultations avec ses partenaires de dialogue, mettant en lumière les meilleures pratiques en matière de gestion douanière et de facilitation du commerce ainsi que les opportunités de coopération dans ce domaine, en particulier les questions émergentes liées à la durabilité, aux douanes vertes, au commerce électronique transfrontalier et à la circulation des produits de l'économie circulaire.

En tant que présidente des douanes de l'ASEAN pour 2024-2025, la douane vietnamienne fera avancer la mise en œuvre du SPCD comme prévu et s'associera au Secrétariat de l'ASEAN pour rechercher des ressources de soutien afin de déployer les initiatives et programmes de coopération douanière.

Lors de l'événement, le Vietnam présentera de fortes initiatives sur les douanes vertes et celles visant à renforcer la connectivité et à promouvoir le partage d'informations sur le contrôle douanier, qui devraient aider les douanes de l'ASEAN à concrétiser leurs objectifs de coopération et contribuer à la construction d'une communauté économique de l'ASEAN prospère et durable, ainsi qu'à la réalisation de la vision de l'ASEAN : "Une vision, une identité, une communauté".

En marge de la réunion, le directeur général adjoint des douanes vietnamiennes, Nguyên Van Tho, a déclaré à l'Agence Vietnamienne d'Information que l'accueil de la conférence démontrait la responsabilité et l'engagement total du Vietnam en tant que membre de l'ASEAN. Il a qualifié cela d'opportunité pour le pays d'élever sa position et son rôle dans les mécanismes de coopération de l'ASEAN et mondiaux.

VNA/CVN