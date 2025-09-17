La Dr. Dinh Thi Mai Thanh distinguée Officier des Palmes académiques

Rectrice de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) depuis 2019, la D r . Dinh Thi Mai Thanh assure principalement la mission des relations entre les institutions vietnamiennes et l’USTH.

Photo : USTH/CVN

Docteur en Chimie, spécialiste de la corrosion, Dinh Thi Mai Thanh a d’abord suivi une carrière au sein de l’Institut de génie tropical de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, conjuguant recherche et famille et, en 2016, elle accepte le poste de vice-recteur de l’Université Vietnam - France sur proposition du président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.

Investie totalement au sein de l’USTH, Dinh Thi Mai Thanh a collaboré à faire de l’Université des sciences et technologies de Hanoï un fleuron de la collaboration vietnamo-française. Pour son travail, elle a été décorée de la médaille vietnamienne du mérite.

Datant de 1808 et institué par Napoléon 1er, les Palmes académiques sont les plus anciennes distinctions décernées à titre civil.

Depuis 1866, cette décoration s’est étendue, en plus des enseignants, aux personnels non enseignants ayant rendu des services éminents à l’éducation. Le décret du 4 octobre 1955 signé par le président René Coty a institué l’Ordre des Palmes académiques tel qu’on le connaît aujourd’hui, comportant les grades de chevalier, d’officier et de commandeur.

USTH/CVN