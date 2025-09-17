Conférence d'acupuncture Vietnam - France : un pont entre médecine et culture

La deuxième Conférence internationale d'acupuncture Vietnam - France s'est tenue le 16 septembre à Sauset-les-Pins, près de Marseille, dans le Sud-Est de la France, confirmant la forte coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la recherche scientifique.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le Professeur agrégé et Docteur Trân Van Thanh, directeur de l'Hôpital national d'acupuncture et vice-président de la Fédération mondiale des sociétés d'acupuncture (WFAS), a souligné l'importance de renforcer la profonde amitié entre les deux pays dans divers secteurs, dont la médecine traditionnelle.

Il a souligné que cette conférence favorisait non seulement les échanges universitaires, mais servait également de préparation au prochain Congrès mondial d'acupuncture, conformément aux orientations du gouvernement vietnamien et du ministère de la Santé visant à renforcer le rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé et l'intégration internationale.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a souligné le succès de la coopération franco-vietnamienne en acupuncture où la médecine traditionnelle vietnamienne, reconnue par l'UNESCO, avait fusionné avec les systèmes de santé français modernes grâce à des formations et des ateliers, depuis les années 1980.

Le Professeur agrégé et docteur Vu Nam, directeur de l'Hôpital national de médecine traditionnelle, a déclaré que la conférence offrait l'occasion de mettre en relation des scientifiques, des médecins et des responsables de la santé des deux pays et ouvrait la voie à une collaboration de recherche multicentrique.

Cette coopération permet à la médecine traditionnelle vietnamienne de se diffuser à l'échelle mondiale tout en bénéficiant des avancées médicales modernes pour améliorer les traitements nationaux. L'hôpital est le seul centre au Vietnam à collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé sur la médecine traditionnelle, facilitant ainsi le transfert de connaissances et la mise à jour des protocoles thérapeutiques, a-t-il ajouté.

Le maire de Marseille, Maxime Marchand, a souligné l'importance du maintien des liens médicaux entre les deux pays. Il a souligné que les médecines traditionnelles vietnamienne et chinoise pouvaient compléter la médecine moderne, offrant ainsi de précieuses opportunités d'apprentissage à la communauté médicale française.

Les participants ont discuté des nouvelles preuves de la sécurité et de l'efficacité de l'acupuncture, partagé leurs expériences cliniques, identifié les axes de recherche prioritaires et renforcé la formation et le transfert de technologie. Les recherches présentées ont confirmé l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de pathologies telles que la douleur, les troubles neurologiques, les migraines, les troubles mentaux...

Suite à la conférence, les médecins vietnamiens ont traité plus de 30 patients en France, pratiquant l'acupuncture et l'acupression. De nombreux patients ont réagi positivement et ont exprimé leur intérêt pour la poursuite du traitement par les méthodes traditionnelles vietnamiennes.

VNA/CVN