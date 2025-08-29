Une dépression tropicale va se transformer en tempête et frapper le Centre

Une dépression tropicale tourbillonnant au-dessus de la partie nord de la Mer Orientale devrait se transformer en tempête dans les prochaines 24 à 48 heures, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Jeudi 28 août à 13 h, la dépression tropicale se trouvait dans la partie nord de la Mer Orientale, à environ 420 km à l’est-sud-est de l’archipel vietnamien de Hoàng Sa (Paracels). Elle soufflait avec des vents de 39 à 61 km/h, avec des rafales atteignant 88 km/h.

À 13 h vendredi 29 août, la dépression tropicale devrait se déplacer au-dessus des eaux de l’archipel de Hoàng Sa, avec des rafales à 88 km/h.

Dans les prochaines 24 à 36 heures, la dépression tropicale continuera de se déplacer vers le nord-ouest à environ 20 km/h et pourrait se transformer en tempête. Si elle s’intensifie, ce sera la sixième tempête de ce type à se former en Mer Orientale cette année.

Le 30 août à 13h00, la dépression tropicale devrait se déplacer au large des provinces centrales, de Nghê An à Dà Nang, avec des vents maximums soutenus de près de 100 km/h.

Dans les 48 à 72 heures à venir, la dépression tropicale continuera de se déplacer principalement vers l’ouest à environ 20 km/h et s’affaiblira progressivement.

Sous l’influence de la dépression tropicale, la partie nord de la Mer Orientale, y compris l’archipel de Hoàng Sa, sera soumise à des vents forts, avec des rafales pouvant atteindre 88 km/h et des vagues de 2 à 4 m de haut. Les navires naviguant dans la zone dangereuse sont exposés à des orages, des bourrasques, des vents violents et de fortes vagues.

Du soir du 29 au 30 août, les localités du Nord connaîtront de fortes pluies accompagnées d’orages, avec des précipitations généralement comprises entre 50 et 100 mm, dépassant parfois les 200 mm.

De Thanh Hoa à Huê, de fortes pluies sont attendues, avec des précipitations courantes atteignant 100 à 200 mm, voire plus de 350 mm par endroits.

Des pluies torrentielles pourraient survenir, avec des précipitations dépassant les 150 mm en trois heures, ce qui présente un risque élevé de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations.

