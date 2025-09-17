Le Vietnam recevra 5 millions de dollars supplémentaires grâce au transfert de crédits carbone

Le Vietnam recevra 5 millions de dollars entre septembre et octobre, provenant du transfert supplémentaire d'un million de tonnes de CO 2 à la Banque mondiale, conformément à la récente résolution du gouvernement concernant le transfert des réductions d'émissions de gaz à effet de serre excédentaires de la région Centre-Nord pour la période 2018-2019.

Photo : VNA/CVN

Lê Van Thanh, directeur adjoint du Fonds de protection et de développement des forêts du Vietnam, a déclaré qu'une fois le financement reçu, il transmettrait un rapport à l'Administration forestière vietnamienne (Vnforest) afin que celle-ci soumette au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour approbation le plan financier global et les plans financiers pour 2025 et 2026. Cela permettra de garantir la distribution rapide des fonds ERPA (Accord de paiement des réductions d'émissions) aux localités, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n°107/2022/ND-CP.

Concernant les recettes issues du transfert pilote des résultats de réduction des émissions et de la gestion financière de l'ERPA dans la région Centre-Nord, le fonds a déjà reçu un total de 51,5 millions de dollars (1.256 milliards de dôngs) de la Banque mondiale. Sur ce montant, 1.213 milliards de dôngs ont été distribués à Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et la ville de Huê.

Au 12 septembre, 975,08 milliards de dôngs avaient été déboursés par les localités, dont 28,78 milliards pour la gestion et 946,30 milliards pour les propriétaires forestiers, soit 81,28% du plan approuvé et 80,21% des recettes réelles perçues.

L'ERPA pour la région Centre-Nord a été signé le 22 octobre 2020 entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (aujourd'hui ministère de l'Agriculture et de l'Environnement) et la Banque mondiale, en tant que fiduciaire du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPFC). Il vise le transfert de 10,3 millions de tonnes de CO₂ dans la région du Centre-Nord pour la période 2018-2024, au prix de 5 dollars la tonne, soit 51,5 millions de dollars. Environ 95% des revenus seront reversés au Vietnam pour contribuer à sa contribution nationale déterminée (NDC) en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La mise en œuvre de l'ERPA constitue une étape majeure : pour la première fois, le Vietnam a transféré avec succès 10,3 millions de tonnes de CO₂ issues des réductions des émissions des forêts naturelles du Centre-Nord au FCPF via la Banque mondiale, générant 51,5 millions de dollars pour soutenir plus de 2,15 millions d'hectares de forêts naturelles. Par la suite, la Banque mondiale a accepté d'acheter un million de tonnes supplémentaires de CO₂.

VNA/CVN