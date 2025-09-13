Conférence thématique

Alphabétisation numérique pour une Assemblée nationale moderne

La conférence thématique intitulée "Alphabétisation numérique - Assemblée nationale (AN) numérique : Cadre de connaissances et de compétences numériques pour une Assemblée nationale moderne" s'est tenue le 13 septembre à Hanoï.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh lance le mouvement "Alphabétisation numérique"

>> Les jeunes de Điện Biên et le mouvement "Alphabétisation numérique pour tous"

>> Une exposition met en lumière la campagne d’alphabétisation de masse au Vietnam

>> Tô Lâm appelle à faire de l'"alphabétisation numérique" un mouvement global et révolutionnaire

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a assisté à la conférence et prononcé un discours d’orientation.

Pour la première fois, la conférence sous la présidence du président de l’AN, Trân Thanh Mân, a utilisé des vidéos spécialisées au lieu de rapports, présentant un cadre de compétences numériques et illustrant l’application de l’intelligence artificielle dans les travaux parlementaires.

Dans son discours de clôture, le chef de l’organe législatif a souligné les premiers résultats obtenus avec l’application "Assemblée nationale 2.0" lors de la 9e session de l'AN, où la majorité des députés et fonctionnaires se sont familiarisés avec les outils numériques et l’IA.

Il a demandé de poursuivre la mise en œuvre de manière systématique, conformément aux instructions du secrétaire général du Parti, en élargissant la formation aux députés et aux Conseils populaires à tous les niveaux. Il a également appelé à la publication rapide d’un cadre de connaissances, de programmes et de matériels pédagogiques numériques accessibles, intégrés à la plateforme nationale, permettant d’évaluer les résultats d’apprentissage.

Le plus haut législateur a demandé le Bureau de l’AN à coopérer avec les ministères, secteurs et localités pour organiser des campagnes de sensibilisation et de formation aux compétences numériques, considérées comme une tâche clé liée à la réforme administrative. Il a exprimé le souhait que le ministère des Sciences et des Technologies, le groupe Viettel et les experts de Singapour continuent à soutenir l’achèvement de l’AN numérique, y compris par des investissements en infrastructures techniques.

Le président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’AN, Lê Quang Huy, a indiqué que la plateforme "Alphabétisation numérique - AN numérique" avait été initialement développée avec toutes les fonctions d’un système de gestion de l’apprentissage en ligne.

Dans les temps à venir, des programmes et supports seront enrichis et mis à jour, l’application sera élargie aux Conseils populaires locaux et connectée à la plateforme nationale, contribuant à former une pensée numérique et une culture d’innovation, et à concrétiser l’ambition de transformation numérique globale des activités parlementaires.

VNA/CVN