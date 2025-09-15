La Résolution 57, un levier pour une vie meilleure grâce à la technologie

La Résolution 57 marque une percée dans la transformation numérique, la technologie, l’innovation et l’amélioration de la vie des populations grâce aux applications modernes.

>> Résolution 57 : une percée stratégique pour l’innovation et la transformation numérique

>> Science et technologie : la Résolution 57 ouvre de nouvelles perspectives

>> La Résolution 57, tremplin à l'international pour la science et la technologie vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique affirme que "le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale constitue une avancée stratégique majeure, moteur essentiel pour développer rapidement les forces productives modernes, perfectionner les relations de production, rénover la gouvernance nationale et promouvoir le développement socio-économique". Pour concrétiser cette orientation politique, tous les niveaux, secteurs, localités, entreprises et populations travaillent ensemble pour obtenir des résultats concrets, transformant les décisions politiques en richesses matérielles et conduisant le pays vers un développement vigoureux et prospère dans la nouvelle ère.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a mis en place la plateforme "Front numérique" intégrant la gestion des membres, le suivi et la critique sociale, ainsi que la collecte et la transmission des opinions citoyennes. Par ailleurs, cette organisation a déployé des applications et des canaux d’information destinés à la propagande populaire sur de nombreuses plateformes : le Portail électronique du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la page spécialisée "Pour les pauvres" et la chaîne Zalo, le compte "Front de la Patrie du Vietnam". Ces solutions digitales permettent de rapprocher le Front de la population, d’être à l'écoute de ses aspirations et de créer un lien solide entre le Parti, l’État et le peuple.

Selon Bùi Quôc Dung, auditeur général adjoint de l’État, la Résolution 57 constitue un cadre juridique solide pour que l'Audit de l'État mette en œuvre de manière plus forte et plus drastique sa Stratégie de développement jusqu’en 2030. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les activités d’audit est une orientation stratégique de l’Audit de l’État, parallèlement, une tendance irréversible à l’échelle mondiale.

Cet organe a récemment expérimenté pour la première fois l’application de l’IA à ses activités d’audit, notamment lors de l’audit thématique des investissements, de l’utilisation de logiciels informatiques et de la mise en place de services informatiques pour accompagner la transformation numérique dans certaines localités.

Dans le domaine de la santé, la province de Tây Ninh a introduit des kiosques biométriques automatiques. Les patients n’ont qu’à insérer leur carte d’identité pour que le système reconnaisse leur visage, relie les données d'assurance et imprime un numéro d’ordre. Ce dispositif permet de minimiser le temps d’attente, de prévenir les erreurs et d’initier les citoyens, en particulier les personnes âgées, à l’utilisation des outils numériques.

Photo : VNA/CVN

Produits numériques "Made in Vietnam"

Le ministère des Sciences et des Technologies et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) ont lancé début septembre le prix "Produits numériques Made in Vietnam" 2025. Il s'agit de la sixième édition de ce prix.

L’édition 2025 visait à récompenser les produits technologiques numériques exceptionnels, incarnant l'innovation et l'intelligence vietnamiennes, contribuant à une transformation numérique nationale globale et inclusive. Notamment, le prix a récompensé pour la première fois les produits de technologies numériques stratégiques exceptionnels figurant sur la liste des technologies et produits de technologies stratégiques de la Décision N°1131/QD-TTg du Premier ministre, datant du 12 juin 2025.

Au cours des cinq dernières années, plus de 1.000 produits ont été soumis et 252 récompensés, dont plusieurs ont été appliqués avec succès.

Le ministère des Sciences et des Technologies a soutenu les produits primés pour participer aux activités de promotion du commerce et des investissements nationaux et étrangers, contribuant ainsi de manière significative à la transformation numérique nationale et favorisant un processus de digitalisation plus rapide et plus efficace des industries et des secteurs socio-économiques.

Coopération internationale

Photo : VNA/CVN

Mise en œuvre la Résolution 57 sur le développement de la science et de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution 68 sur le développement de l’économie privée, concrétisant progressivement le développement de la blockchain en tant que technologie stratégique conformément à la décision N°1131/QD-TTg du Premier ministre du 12 juin 2025 promulguant la liste des technologies et produits technologiques stratégiques, l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA), le groupe KuCoin et la société 1Matrix ont signé un protocole d’accord de coopération stratégique.

L’accord prévoit la création d’une coentreprise au Vietnam. Ses missions seront de développer l’infrastructure blockchain, de mettre en place une plateforme d’essai de transaction et de fournir des solutions de paiement numérique, d’identité électronique et des outils de gestion des risques conformes aux normes internationales. KuCoin apportera son savoir-faire technologique et son expérience mondiale, 1Matrix assurera le développement de l’infrastructure et des ressources locales, tandis que la VBA jouera le rôle de relais en matière de politiques, de normalisation et de communication.

Fondée le 15 septembre 2017 à Hong Kong (Chine), KuCoin est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de rang mondial, approuvée par plus de 40 millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays.

Ce partenariat entre la VBA, 1Matrix et KuCoin ouvre une nouvelle ère de coopération dans le développement de l’infrastructure blockchain, la promotion de l’utilisation des actifs numériques et la contribution à la création de l’économie numérique au Vietnam, faisant du Vietnam un point lumineux sur la carte mondiale de technologie.

Quê Anh/CVN