La Syrie prolonge de 15 jours le cessez-le-feu avec les forces kurdes

La Syrie a prolongé samedi 24 janvier de 15 jours la trêve avec les forces kurdes pour soutenir le transfert de détenus de l'État islamique de Syrie vers l'Irak, alors que les tensions se poursuivent dans le Nord-Est du pays, a annoncé l'autorité de défense syrienne dans un communiqué.

Selon le communiqué, "Le cessez-le-feu dans tous les secteurs d'opérations de l'armée syrienne" a été prolongé de 15 jours, à compter de 23h00 heure locale (20h00 GMT).

Il a également précisé que la décision a été prise en soutien à une opération menée par les Etats-Unis visant à relocaliser les détenus de l'État islamique des prisons gérées auparavant par les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes.

Cette prolongation intervient dans un contexte d'accusations mutuelles de violations et de préparation à une reprise des combats entre l'armée syrienne et les FDS, soulignant la fragilité des récents efforts de désescalade après des semaines d'affrontements dans le nord-est du pays.

