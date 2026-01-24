Davos appelle au dialogue et à la coopération face aux changements mondiaux

La réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial (FEM) s'est achevée vendredi 23 janvier à Davos, en Suisse, les participants soulignant largement qu'un monde en mutation rapide nécessite davantage de dialogue et une coopération plus forte face aux défis mondiaux.

>> Greta Thunberg revient à Davos pour lutter contre les énergies fossiles

>> Avec l'Argentin Milei, un "anarcho-capitaliste" débarque au forum de Davos

>> WEF Davos 2026 : le Vietnam affirme son engagement pour une prospérité durable

>> Hô Chi Minh-Ville promeut le Centre financier international du Vietnam au WEF Davos 2026

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de la table ronde finale de la réunion, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a estimé que le secteur commercial a subi "le choc le plus grave depuis 80 ans", notant que les règles du commerce mondial ont été affaiblies.

Le monde ne peut pas revenir à ce qu'il était, a-t-elle affirmé, appelant à une plus grande résilience des secteurs public et privé afin de faire face aux incertitudes futures.

S'exprimant sur la manière de gérer les risques liés à l'intelligence artificielle (IA), Mme Okonjo-Iweala a souligné la nécessité d'une coopération mondiale.

"Il existe certains problèmes que nous ne pouvons tout simplement pas résoudre seuls dans ce monde", a-t-elle expliqué, ajoutant qu'"aucun pays, ni même aucune région, ne peut être seul responsable de la régulation ou de la mise en place de garde-fous en matière d'IA".

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a pour sa part indiqué : "Nous devons être attentifs à la répartition des richesses. Nous devons être attentifs aux inégalités qui se creusent et s'aggravent", ajoutant que "si nous n'y prêtons pas attention, nous nous dirigeons vers de vraies difficultés".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Notant que la confiance a été érodée dans une certaine mesure, Mme Lagarde a appelé à la rétablir par le dialogue.

Le ministre saoudien des Finances, Mohammed Al-Jadaan, a également mis l'accent sur la nécessité d'élargir le dialogue et la coopération, appelant à soutenir les institutions telles que le FEM, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Dans son discours de clôture, le président du FEM, Borge Brende, a déclaré que le dialogue est essentiel pour faire avancer le monde, soulignant que le renforcement des marchés, la facilitation des échanges, la résolution des conflits et la réalisation d'une croissance inclusive dépendent tous du fait que les décideurs communiquent entre eux.

Xinhua/VNA/CVN