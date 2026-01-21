icon search
mask
International / Politique
La Russie confirme son engagement à renforcer ses relations avec la Centrafrique

Moscou salue les élections réussies en République centrafricaine (RCA) et réaffirme son engagement à renforcer ses relations avec ce pays africain. C'est ce qu'a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

>> L'Égypte et la Russie s'engagent à renforcer leur coopération stratégique

>> La Russie prévoit de construire une centrale électrique lunaire d'ici 2036

>> La Russie va développer un prototype de moteur spatial à propulsion nucléaire d'ici 2030

>> L'inflation en forte baisse en Russie en 2025

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, participe à une conférence à Pékin, en Chine, le 5 septembre 2024. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Moscou réaffirme son engagement à renforcer davantage les relations entre les deux pays et à poursuivre une étroite coordination sur la scène internationale. La Russie espère que la société centrafricaine progressera de manière constante sur la voie d'un développement politique et socio-économique stable", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Le 19 janvier, la Cour constitutionnelle centrafricaine a confirmé la victoire de Faustin-Archange Touadéra dès le premier tour avec 77,9% des voix lors de l’élection présidentielle qui s’est tenue le 28 décembre 2025.

TASS/VNA/CVN

#Russie #engagement #relations #Centrafrique

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top