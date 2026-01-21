La Russie confirme son engagement à renforcer ses relations avec la Centrafrique

>> L'Égypte et la Russie s'engagent à renforcer leur coopération stratégique
|Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, participe à une conférence à Pékin, en Chine, le 5 septembre 2024.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Moscou réaffirme son engagement à renforcer davantage les relations entre les deux pays et à poursuivre une étroite coordination sur la scène internationale. La Russie espère que la société centrafricaine progressera de manière constante sur la voie d'un développement politique et socio-économique stable", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.
Le 19 janvier, la Cour constitutionnelle centrafricaine a confirmé la victoire de Faustin-Archange Touadéra dès le premier tour avec 77,9% des voix lors de l’élection présidentielle qui s’est tenue le 28 décembre 2025.
TASS/VNA/CVN