La Russie confirme son engagement à renforcer ses relations avec la Centrafrique

Moscou salue les élections réussies en République centrafricaine (RCA) et réaffirme son engagement à renforcer ses relations avec ce pays africain. C'est ce qu'a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Moscou réaffirme son engagement à renforcer davantage les relations entre les deux pays et à poursuivre une étroite coordination sur la scène internationale. La Russie espère que la société centrafricaine progressera de manière constante sur la voie d'un développement politique et socio-économique stable", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Le 19 janvier, la Cour constitutionnelle centrafricaine a confirmé la victoire de Faustin-Archange Touadéra dès le premier tour avec 77,9% des voix lors de l’élection présidentielle qui s’est tenue le 28 décembre 2025.

TASS/VNA/CVN