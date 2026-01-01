Syrie : un mort et plusieurs blessés parmi les forces de sécurité dans un attentat-suicide à Alep

Une personne a été tuée et plusieurs membres des forces de sécurité intérieure syriennes ont été blessés mercredi 31 décembre lorsqu'un kamikaze s'est attaqué à une patrouille de police dans le quartier de Bab al-Faraj, à Alep, dans le Nord de la Syrie, selon plusieurs médias d'État.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'agence de presse SANA a rapporté que l'assaillant s'était fait exploser près d'une patrouille des forces de sécurité intérieure. Les blessés ont été transportés en urgence dans des hôpitaux voisins, tandis que les forces de sécurité bouclaient le secteur et ouvraient une enquête.

La chaîne de télévision Al-Ikhbariyah a rapporté que l'assaillant s'était fait exploser lors d'un contrôle de sécurité après que des policiers ont trouvé son comportement suspect.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, a confirmé l'incident sans toutefois fournir de bilan précis.

Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat. Cet incident survient dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité dans plusieurs villes syriennes après une série d'attaques visant les forces de sécurité et les civils.

Les autorités n'ont pas encore communiqué de détails concernant l'identité de l'assaillant ou les circonstances de l'attaque.

