Ministère colombien des AE

États-Unis - Colombie : les présidents Trump et Petro se rencontreront le 3 février à Washington

Le ministère colombien des Affaires étrangères a annoncé vendredi 23 janvier que les présidents colombien Gustavo Petro et américain Donald Trump se rencontreront le 3 février à Washington.

>> Fermeture de l'espace aérien vénézuélien : la Colombie condamne la déclaration de Trump

>> Colombie : le président décrète l'état d'urgence économique

>> La Colombie renforce sa frontière avec le Venezuela après l'intervention américaine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'annonce a été faite sur X à la suite d'un appel entre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Rosa Yolanda Villavicencio, la ministre colombienne des Affaires étrangères.

Selon le ministère, il a été confirmé lors de l'appel que le président colombien bénéficiera de toutes les garanties protocolaires en tant que chef d'État en visite.

L'ordre du jour devrait inclure la coopération contre la criminalité transnationale organisée, en particulier le long des régions frontalières, les questions de sécurité régionale et les opportunités économiques communes, a également indiqué le ministère.

Xinhua/VNA/CVN