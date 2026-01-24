États-Unis - Colombie : les présidents Trump et Petro se rencontreront le 3 février à Washington

>> Fermeture de l'espace aérien vénézuélien : la Colombie condamne la déclaration de Trump
>> Colombie : le président décrète l'état d'urgence économique
>> La Colombie renforce sa frontière avec le Venezuela après l'intervention américaine
|Le
président colombien Gustavo Petro (au premier plan) prononce un discours
lors d'un rassemblement sur la place Bolivar à Bogota, capitale de la
Colombie, le 24 octobre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'annonce a été faite sur X à la suite d'un appel entre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Rosa Yolanda Villavicencio, la ministre colombienne des Affaires étrangères.
Selon le ministère, il a été confirmé lors de l'appel que le président colombien bénéficiera de toutes les garanties protocolaires en tant que chef d'État en visite.
L'ordre du jour devrait inclure la coopération contre la criminalité transnationale organisée, en particulier le long des régions frontalières, les questions de sécurité régionale et les opportunités économiques communes, a également indiqué le ministère.
