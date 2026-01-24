icon search
mask
International / Politique
Ministère colombien des AE
États-Unis - Colombie : les présidents Trump et Petro se rencontreront le 3 février à Washington

Le ministère colombien des Affaires étrangères a annoncé vendredi 23 janvier que les présidents colombien Gustavo Petro et américain Donald Trump se rencontreront le 3 février à Washington.

>> Fermeture de l'espace aérien vénézuélien : la Colombie condamne la déclaration de Trump

>> Colombie : le président décrète l'état d'urgence économique

>> La Colombie renforce sa frontière avec le Venezuela après l'intervention américaine

Le président colombien Gustavo Petro (au premier plan) prononce un discours lors d'un rassemblement sur la place Bolivar à Bogota, capitale de la Colombie, le 24 octobre 2025.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'annonce a été faite sur X à la suite d'un appel entre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Rosa Yolanda Villavicencio, la ministre colombienne des Affaires étrangères.

Selon le ministère, il a été confirmé lors de l'appel que le président colombien bénéficiera de toutes les garanties protocolaires en tant que chef d'État en visite.

L'ordre du jour devrait inclure la coopération contre la criminalité transnationale organisée, en particulier le long des régions frontalières, les questions de sécurité régionale et les opportunités économiques communes, a également indiqué le ministère. 

Xinhua/VNA/CVN

#Gustavo Petro #Donald Trump #rencontre #Colombie #Washington

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top