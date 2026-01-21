Les États-Unis réduiront leur participation à une trentaine de mécanismes de OTAN

La direction du Pentagone prévoit de réduire la participation des forces armées américaines à près de 30 mécanismes de l’OTAN. Comme l’a rapporté le journal Washington Post , citant ses propres sources, il s’agit d’une nouvelle étape de l’administration du président américain Donald Trump visant à diminuer la présence militaire des États-Unis en Europe.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La mesure à venir concernera environ 200 militaires et affaiblira la participation des États-Unis aux activités de près de 30 organisations de OTAN, y compris des centres d’excellence chargés de la formation des forces de l’Alliance dans différents domaines des opérations de combat", précise le journal Washington Post. Deux sources ont indiqué que le Pentagone prévoit de ne pas remplacer le personnel dont les mandats arriveront progressivement à expiration. Ainsi, le processus pourrait s’étendre sur plusieurs années.

Selon les sources du journal, il s’agit notamment d’une réduction de la participation américaine aux groupes consultatifs sur la sécurité énergétique, les opérations maritimes, les opérations spéciales et le renseignement. Les interlocuteurs ont souligné que cette décision est à l’étude depuis plusieurs mois et qu’elle n’est pas liée à l’aggravation des différends entre les États-Unis et le Danemark, ainsi qu’avec d’autres alliés de OTAN, autour du Groenland.

L’an dernier, le Pentagone a retiré de Roumanie vers son lieu de déploiement permanent une brigade de la 101e division aéroportée de l’armée de terre américaine. Ces militaires sont retournés dans l’État du Kentucky.

À la fin de l’année dernière, le Congrès a approuvé le budget militaire, qui interdisait explicitement au Pentagone de réduire pendant plus de 45 jours le nombre de soldats américains stationnés en Europe en dessous de 76.000.

TASS/VNA/CVN