L'ONU devrait poursuivre son existence, mais elle pourrait être remplacée par le "Conseil de paix"

Le président des États-Unis, Donald Trump, a estimé mardi 20 janvier que l'Organisation des Nations unies (ONU) devrait poursuivre son existence en raison de son potentiel, mais que le "Conseil de paix" proposé par lui-même pourrait la remplacer.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son discours de près de deux heures prononcé lors de la conférence de presse à la Maison Blanche marquant le premier anniversaire de son second mandat, M. Trump a critiqué à plusieurs reprises les Nations unies, les qualifiant d'inefficaces pour mettre fin aux guerres, ajoutant qu'elles devaient continuer d'exister car "leur potentiel est si grand".

Un "Conseil de la paix pour Gaza" a été initialement proposé dans le cadre du plan de paix en 20 points rédigé par les États-Unis pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et aider à la reconstruction de la bande de Gaza.

Cependant, le projet de charte du Conseil, joint aux lettres d'invitation adressées à de nombreux dirigeants mondiaux et obtenu par plusieurs médias, ne fait aucune référence à Gaza. Il présente plutôt une vision élargie de cet organisme, décrit comme une organisation contrôlée par les États-Unis et visant à aider à résoudre les conflits et les guerres dans le monde entier, un rôle joué par l'ONU depuis des décennies.

"C'est une +Organisation des Nations unies à la Trump+ qui ignore les principes fondamentaux de la Charte de l'ONU", a affirmé un diplomate cité par l'Agence de presse Reuters. Trois autres diplomates occidentaux ont jugé que cette initiative risquait de saper l'ONU si elle était mise en œuvre.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "croit que les Etats membres sont libres de s'associer en différents groupes", a indiqué dimanche 18 janvier le porte-parole de M. Guterres, Farhan Haq, en réponse à une question portant sur le projet de charte pour le "Conseil de paix".

Xinhua/VNA/CVN