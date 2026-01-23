Zelensky qualifie sa rencontre avec Trump de "productive et substantielle"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 22 janvier que sa rencontre avec le président américain Donald Trump a été " productive et substantielle ".

>> Les États-Unis n'ont pas encore communiqué à la Russie les propositions discutées avec l'Ukraine

>> Négociation sur l'Ukraine : Washington et Kiev saluent des échanges "productifs" en Floride

>> Ukraine : Volodymyr Zelensky annonce l’aval des garanties de sécurité américaines

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons discuté du travail de nos équipes, et pratiquement tous les jours il y a des réunions ou des communications. Les documents sont désormais encore mieux préparés", a-t-il écrit sur X, après leur rencontre plus tôt dans la journée dans la ville suisse de Davos.

Selon M. Zelensky, les discussions ont également porté sur la défense aérienne de l'Ukraine et il a remercié son homologue américain pour le précédent lot de missiles de défense aérienne avant d'en demander un lot supplémentaire.

Il a annoncé le 22 janvier que les délégations ukrainienne, américaine et russe se réuniraient aux Émirats arabes unis les 23 et 24 janvier, a rapporté l'agence de presse Interfax-Ukraine.

"Ce sera la première réunion trilatérale à se tenir aux Émirats. Je pense qu'elle aura lieu demain et après-demain", a déclaré M. Zelensky lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

La délégation ukrainienne sera composée de Rustem Umerov, chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Kyrylo Budanov, chef de cabinet du président, David Arakhamia, président du groupe parlementaire du parti "Serviteur du peuple", et Andrii Hnatov, chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, a-t-il indiqué.

Xinhua/VNA/CVN