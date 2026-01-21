Trump déclare qu'il ne participera pas au Sommet d'urgence du G7

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi 20 janvier qu'il ne participerait pas au Sommet d'urgence du Groupe des sept (G7) proposé par le président français Emmanuel Macron.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Avant son départ pour le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, M. Trump s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche marquant le premier anniversaire de son second mandat, affirmant avoir déjà "de nombreuses réunions" prévues à Davos, notamment des discussions liées au Groenland.

"J'ai des réunions (prévues) avec les personnes directement concernées", a indiqué M. Trump dans un contexte de tensions accrues avec les dirigeants européens, après avoir menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens si aucun accord n'était conclu pour que les États-Unis acquièrent le Groenland.

"C'est un de mes amis. C'est un type sympa. J'aime bien Macron, mais il ne va pas rester là très longtemps, comme vous le savez", a dit M. Trump à propos du président français, dont le mandat doit prendre fin en 2027.

Lors de la conférence de presse, M. Trump s'est également demandé si les alliés de l'OTAN aideraient à défendre les États-Unis.

"Ma grande crainte concernant l'OTAN est que nous dépensons des sommes colossales pour elle, et je sais que nous viendrons au secours de ses membres, mais je me demande vraiment si eux viendraient à notre secours", s'est-il interrogé.

Il a réaffirmé que les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité nationale.

Lorsqu'on lui a demandé jusqu'où il est prêt à aller avec le Groenland, le président a répondu : "Vous verrez".

Xinhua/VNA/CVN