Nouvelle-Zélande : le Premier ministre convoque des législatives en novembre 2026

La Nouvelle-Zélande organisera des élections législatives le 7 novembre 2026, a annoncé mercredi 21 janvier le Premier ministre Christopher Luxon qui vise une réélection à l'issue de son mandat de trois ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Parti travailliste, dans l'opposition, dispose d'une légère avance sur le Parti national du chef du gouvernement, à 31,6% contre 30%, selon le dernier sondage réalisé par l'institut Curia pour le groupe de pression Taxpayers Union.

Mais cette enquête d'opinion indique aussi que la coalition au pouvoir se maintiendrait au pouvoir grâce au soutien de ses partenaires. Le Premier ministre devait convoquer des élections au plus tard le 19 décembre, selon la commission électorale.

L'ancien patron de la Compagnie aérienne Air New Zealand a vanté son action pour redresser l'économie du pays du Pacifique et une politique ferme sur la sécurité. Il a relevé que l'inflation avait chuté d'un taux annuel de 7% en 2022 sous un gouvernement travailliste à 3% en rythme annuel.

Le chef de l'opposition travailliste, Chris Hipkins, a déclaré que M. Luxon avait choisi une date d'élection tardive pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. La dernière élection législative en octobre 2023 avait porté au pouvoir une coalition entre le Parti national de M. Luxon avec le parti conservateur ACT et le parti populiste New Zealand First, succédant aux travaillistes au pouvoir depuis 2017 avec la Première ministre Jacinda Ardern, puis Chris Hipkins.

