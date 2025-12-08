Construire des marques aux normes internationales

Bien que le secteur de l’artisanat vietnamien génère chaque année des dizaines de milliards de dollars d’exportations, sa valeur ajoutée demeure modeste faute de marques fortes.

>> Potentiel pour un bel essor de l’industrie du bois à Hô Chi Minh-Ville

>> Les villages d’artisanat de Hanoï au carrefour de la tradition et de la modernité

>> Empreinte du Vietnam lors de la Foire de l’artisanat Artigiano Milan 2025

Photo : VNA/CVN

La normalisation et la construction méthodique des marques constituent désormais des conditions sine qua non pour permettre aux produits vietnamiens de s’imposer à l’échelle mondiale.

Selon le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, la capitale compte 1.350 villages de métier exportant vers le Japon, les États-Unis et l’Union européenne (UE). Toutefois, le secteur peine à rivaliser avec des concurrents régionaux comme la Chine ou l’Inde, en raison d’une innovation lente des modèles et d’un manque d’adaptation aux goûts internationaux. En outre, la plupart des petits ateliers négligent l’identité visuelle et les normes strictes telles que FSC, ISO ou CE, pourtant exigées par les marchés exigeants, sans compter le déficit de stratégies de commerce électronique.

Hanoï, qui regroupe 45% du nombre total de villages de métier du pays, commence à privilégier le développement des marques. Selon le Docteur Dao Cao Son de l’Université du commerce, si certains établissements investissent dans des logos, la construction de marque se limite souvent à des indications géographiques locales.

Pour Trinh Quôc Dat, président de l’Association des villages de métier du Vietnam, une marque forte est essentielle pour garantir l’origine, distinguer l’artisanat traditionnel des contrefaçons industrielles et l’accès aux chaînes de distribution modernes, contribuant ainsi à augmenter les revenus ruraux.

Face à ces défis, des initiatives de professionnalisation émergent, telles que la société Truong Son qui, grâce aux normes de certification de gestion forestière du Forest Stewardship Council (FSC), facilite l’exportation de ses produits vers l’UE. Plusieurs entreprises exploitent également le commerce électronique pour vendre leurs produits sur des plateformes telles qu’Amazon, Etsy ou Alibaba.

Pour l’avenir, les autorités et les experts préconisent de perfectionner les systèmes d’identification visuelle, de lier l’artisanat au tourisme, de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle et d’adopter une production verte et traçable afin d’ancrer durablement l’identité culturelle vietnamienne sur la scène mondiale.

VNA/CVN