Les activités de l'OTAN dans l'Arctique présentent une menace sécuritaire envers la Russie

La Russie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité nationale sur fond de la présence et des activités militaires croissantes des États membres de l'OTAN dans la région de l'Arctique, a déclaré samedi 6 décembre un diplomate russe.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon RIA Novosti, l'ambassadeur de Russie en Norvège, Nikolaï Korchounov, a déclaré que les récentes préparations militaires de la Norvège, du Royaume-Uni et d'autres pays de l'OTAN sur le flanc nord de l'alliance posaient des risques directs pour la sécurité de la Russie, déstabilisaient la région arctique et augmentaient la probabilité d'incidents dangereux.

"Il est clair que l'intensification de la militarisation des régions du nord de la Norvège et l'internationalisation de l'activité militaire dans l'Arctique ne renforcent pas la sécurité, mais alimentent plutôt les tensions et l'escalade politico-militaires," a fait remarquer M. Korchounov.

Il a souligné que ces tendances négatives suscitaient des préoccupations justifiées et obligeaient la Russie à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité.

Le Royaume-Uni et la Norvège ont signé jeudi un nouvel accord de coopération en matière de défense. L'accord prévoit des patrouilles maritimes conjointes dans les eaux entre le Groenland, l'Islande, le Royaume-Uni et la Norvège afin de surveiller les mouvements des sous-marins de la marine russe.

Il prévoit également d'augmenter le nombre et la durée des déploiements de la Marine royale britannique sur le territoire norvégien et envisage la création éventuelle d'infrastructures militaires de soutien dans les régions septentrionales du pays.

Xinhua/VNA/CVN