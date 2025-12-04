La Russie bloque la populaire plateforme de créations de jeux Roblox

La Russie a bloqué l’accès à la plateforme américaine de jeux en ligne Roblox, l’accusant de diffuser des contenus extrémistes et de promouvoir la "propagande LGBT", ont rapporté mercredi 3 décembre les médias d’État.

Dans un communiqué relayé par les agences russes, le régulateur Roskomnadzor affirme que des "contenus inappropriés, susceptibles de nuire au développement spirituel et moral des enfants", circulent largement sur la plateforme.

Selon le régulateur, des mineurs seraient exposés à du harcèlement sexuel, à l'extorsion d’images intimes et à des pratiques jugées dépravées ou violentes. Roblox Corporation, l’entreprise californienne propriétaire du jeu, n’a pas réagi immédiatement aux demandes de commentaires. Roblox, qui permet de créer et partager des jeux en ligne, était l’application mobile la plus téléchargée en Russie en 2023, selon le quotidien Vedomosti.

Au niveau mondial, environ 100 millions de personnes utilisent quotidiennement la plateforme, dont près de 40% d’enfants de moins de 13 ans en 2024, d’après les chiffres de l’entreprise. Mercredi matin 3 décembre, de nombreux utilisateurs russes avaient déjà signalé des difficultés d’accès, selon des sites spécialisés qui suivent les interruptions d’Internet.

Ce n’est pas la première fois que Roblox est restreint : le Qatar, l’Irak et la Turquie l’ont déjà interdit en raison de préoccupations liées à la sécurité des enfants. Aux États-Unis, les États du Texas et de la Louisiane ont engagé des poursuites contre la société pour des motifs similaires. Roblox Corporation assure pourtant modérer les contenus grâce à des équipes humaines et à des outils d’intelligence artificielle.

Depuis plusieurs années, la Russie menace régulièrement de bloquer des sites étrangers, une démarche que les défenseurs des droits numériques perçoivent comme une stratégie visant à renforcer le contrôle étatique sur l’utilisation d’Internet. La semaine dernière, Roskomnadzor a par ailleurs indiqué envisager d’interdire WhatsApp, le deuxième service de messagerie le plus utilisé du pays, accusé de ne pas prévenir suffisamment les activités "criminelles".

