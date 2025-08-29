La Russie ferme le consulat polonais à Kaliningrad par mesure de représailles

Selon l'Agence de presse TASS, cette mesure a été prise en réponse à la décision prise précédemment par la Pologne de fermer le consulat général de Russie à Cracovie, une mesure qui a pris effet le 30 juin. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Pologne avait été informée dès le 11 juillet de l'intention de Moscou de fermer le consulat, les justifications pertinentes ayant été communiquées au chargé d'affaires polonais. "Ces mesures sont une réaction à la réduction de la présence consulaire russe en Pologne sous des prétextes farfelus. Aucune mesure hostile ne restera sans réponse", a affirmé le ministère, cité par TASS.

Xinhua/VNA/CVN