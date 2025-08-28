icon search
États-Unis : 2 enfants tués et 17 blessés dans une fusillade à Minneapolis

Une fusillade a eu lieu le 27 août au matin dans l'École catholique Annunciation de Minneapolis, dans l'État américain du Minnesota, tuant deux enfants de 8 et 10 ans et blessant 17 autres personnes, a confirmé la police.

Parmi les blessés figurent 14 enfants, dont deux dans un état critique, a indiqué la police. L'école accueille des élèves allant de la maternelle à la quatrième. Le tireur, armé d'un fusil, d'un fusil de chasse et d'un pistolet, s'est donné la mort derrière la chapelle de l'école, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara. Le suspect était âgé d'une vingtaine d'années et n'avait pas d'antécédents criminels importants, a-t-il précisé. Le gouverneur du Minnesota Tim Walz a exprimé son soutien à la communauté scolaire dans une déclaration sur X. "Je prie pour nos enfants et nos enseignants, dont la première semaine d'école a été gâchée par cet horrible acte de violence", a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN

