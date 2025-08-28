États-Unis : 2 enfants tués et 17 blessés dans une fusillade à Minneapolis

>> États-Unis : une fusillade dans un bar fait quatre morts, un suspect recherché

>> Fusillade dans une base militaire américaine : ce que l’on sait

Parmi les blessés figurent 14 enfants, dont deux dans un état critique, a indiqué la police. L'école accueille des élèves allant de la maternelle à la quatrième. Le tireur, armé d'un fusil, d'un fusil de chasse et d'un pistolet, s'est donné la mort derrière la chapelle de l'école, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara. Le suspect était âgé d'une vingtaine d'années et n'avait pas d'antécédents criminels importants, a-t-il précisé. Le gouverneur du Minnesota Tim Walz a exprimé son soutien à la communauté scolaire dans une déclaration sur X. "Je prie pour nos enfants et nos enseignants, dont la première semaine d'école a été gâchée par cet horrible acte de violence", a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN