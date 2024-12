Les consulats mexicains renforcent leur soutien aux ressortissants menacés d'expulsion aux États-Unis

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette décision a été prise en réponse aux menaces répétées d'expulsions massives proférées par le président élu américain Donald Trump, qui a reproché au Mexique de ne pas en faire assez pour empêcher l'immigration clandestine.

"Il existe des règles pour expulser (les ressortissants) vers le Mexique. Ce n'est pas comme si la police les arrêtait et les envoyait à la frontière le même jour. Il y a des normes et des règles à respecter, et ils ne peuvent être expulsés sans raison", a martelé Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne.

"Nous renforçons les capacités de nos consulats aux États-Unis et améliorons le niveau de soutien juridique", a-t-elle déclaré.

Le gouvernement, a ajouté la présidente mexicaine, fournira les coordonnées des consulats afin que les ressortissants mexicains puissent obtenir une aide en cas d'expulsion.

"Nous sommes au Mexique pour accueillir les Mexicains et leur préparer tout ce dont ils ont besoin" s'ils sont expulsés, a assuré Mme Sheinbaum.

Xinhua/VNA/CVN