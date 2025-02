Attaque contre le consulat russe à Marseille : deux personnes interpellées

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les informations, "deux hommes âgés de 48 ans et 59 ans ont été arrêtés à l’issue d’un rassemblement pro-ukrainien, quai du port. L’un d’eux est soupçonné d’être impliqué dans les jets d’engins explosifs contre le consulat de Russie. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue. Ces deux suspects ne sont pas connus des services de police", précise la chaîne.

Plus tôt, le consulat général de Russie a déclaré à l'agence TASS que des personnes non identifiées avaient lancé trois engins dans l’enceinte du consulat lundi matin 24 février, et que deux d'entre eux avaient explosé. Selon les données préliminaires, il n'y a pas eu de victimes et le bâtiment du consulat général n'a pas subi de dégâts. La police a bouclé la zone autour du consulat général. Selon le journal La Provence, les sapeurs-pompiers ont procédé à des détonations contrôlées de colis suspects laissés sur place après l'attentat.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré à l'agence TASS que les explosions survenues dans l’enceinte du consulat général de Russie à Marseille "présentent tous les signes d'une attaque terroriste". À cet égard, la diplomatie russe exige que la France prenne des mesures exhaustives d’urgence pour enquêter sur cette affaire, ainsi que des mesures pour renforcer la sécurité des missions russes.

Le 19 février, le Service des renseignements extérieurs (SVR) russe a rapporté que les autorités de Kiev envisageaient des attaques terroristes contre les missions diplomatiques russes en Europe, en particulier en Allemagne, dans les États baltes et en Scandinavie.

TASS/VNA/CVN